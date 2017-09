Valgekspert og professor Frank Aarebrot er død, 70 år gammel.

Frank Aarebrot døde lørdag kveld, 70 år gammel. Det opplyser familien.

Han døde på Haukeland sykehus, og etterlater seg kone og to barn.

Valgekspert og professor Frank Aarebrot (70) ble i hui og hast tidligere i uken operert for hjerteinfarkt etter at han følte seg dårlig etter en tur hjem fra England mandag.

– Den to timer lange flyturen over Nordsjøen var ikke noe festlig. Men det var først da jeg var kommet hjem og skulle flytte meg fra rullestolen og bort på sengen, at jeg skjønte noe var riktig ille, uttalte Aarebrot til Bergens Tidende.

Aarebrot fortalte til BT tidligere i uken at han deretter ringte kontaktlegen, som ikke var ikke i tvil om at det var snakk om et hjerteinfarkt.

Han ble dermed sendt i «hui og hast» til akuttavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.

– Da en ung, tøff lege fra Trøndelag spurte om jeg ville ha en samtale med familie før de rullet meg inn på operasjonsbordet, skjønte jeg at det var alvorlig. Trøndere er ikke akkurat kjent for å være sentimentale. Samtalen takket jeg pent nei til, jeg så ikke noe poeng i å gjøre familien nervøs på forhånd. Det hadde blitt trist uansett, uttalte Aarebrot til BT.

Det hele endte med kikkhulloperasjon gjennom albuen på 70-åringen som gikk av som professor emeritus ved Universitetet i Bergen 31. januar i år.

Etter operasjonen fikk Aarebrot fått beskjed om å bli sengeliggende noen dager til.

– Han er operert og ved godt mot, uttalte kona Marianne Flick i en kommentar etter operasjonen.

Hun fortalte samtidig at mannen på grunn av helsetilstanden ble nødt til å kansellere alle oppdrag og avtaler ut oktober.

