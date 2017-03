Valutaanalytiker: - En skikkelig skivebom

ANNONSE

Statistisk sentralbyrå (SSB) la fredag morgen frem tall som viste at inflasjonen i Norge har falt til 1,6 prosent i februar på årsbasis, tross en oppgang på månedsbasis.

Norges Banks eget inflasjonsanslag ligger nesten en prosentpoeng høyere på 2,55 prosent.

VALUTANALYTIKER: Magne Østnor i DNB Markets.

- Det inflasjonstallet var en skikkelig skivebom. Hadde ikke renten allerede ligget så lavt, ville den lave inflasjonen alene vært grunn nok til å kutte renten, sier valutanalalytiker Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen.

En av sentralbankens viktigste oppgaver er å sikre stabil inflasjon. Når inflasjonen er under målet, som den er nå, kan sentralbanken svare med å kutte renten, noe som igjen skal gi en svakere valuta.

Svakest på seks måneder

De svake inflasjonstallene på årsbasis gikk da heller ikke upåaktet hen i valutamarkedene, hvor kronen svekker seg til 9,15 kroner mot euroen, det svakeste nivået på hele seks måneder.

21. februar var euroen under 8,80 kroner, så kronen har dermed blitt fire prosent svakere på under tre uker.

SVAKESTE PÅ EN SEKS MÅNEDER: Kronen har blitt betydlig svakere de siste 19 dagene.

Kronen styrker seg også mot dollaren, som nå er på sitt sterkeste mot den norske valutaen siden like etter årsskiftet.

- Full forståelig

Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets synes det er fullt forståelig at markedet reagerer så kraftig på inflasjonstallene:

- Alt annet like betyr dette at Norges Bank vil være mer forsiktige med å sette opp renten. Tidligere ventet vi en oppjustering av rentebanen, men det har vi mindre tro på nå, sier Bernhardsen til Nettavisen.

Han understreker samtidig sjansen for et rentekutt fra dagens rekordlave nivå på 0,50 prosent fortsatt er minimal.

Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea.

- Jeg tror ikke dette vil være noen «game changer». Det går bra i norsk økonomi, boligprisene styrker seg fortsatt og det er lite som tyder på at Norges Bank vil komme i rentekuttmodus, sier han.

- Kjøp kronen

Kronen styrket seg kraftig frem til midten av februar. Forventningene til økende oljepris gjorde at kronen ble populær og finansspekulanter lastet opp med den norske valutaen. Kronen nådde et foreløpig toppunkt på litt under 8,80 kroner for en euro. Så snudde det helt.

Investorene ville sikre profitten, samtidig som oljeprisen delvis begynte å dale.

- Oljeprisfallet gjorde at folk ble skuddredde og solgte seg unna i kroner. Så fikk vi de svake inflasjonstallene i dag som har forsterket salgspresset på kronen, sier Østnor.

Han viser til at dette skjer i en fase hvor vi nærmer oss rentemøte, ikke bare i Norges Bank, men også en rekke andre sentralbanker, inkludert amerikanske Federal Reserve, som venter å heve renten neste uke.

- Det er tydelig at mange investorer vil posisjonere seg i forkant av det, sier Østnor.

Bernhardsen tror på sin side at kronen neste bare vil styrke seg herfra.

- Norsk økonomi går bedre og vi tror kronen vil styrke seg. Dette er slik sett en god mulighet til å kjøpe kronen, sier Nordea-analytikeren.