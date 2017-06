Valutasjokk har gitt historisk billig Egypt-ferie

ANNONSE

Det har aldri vært dyrere å feriere i land som Spania og Hellas i år. Det skyldes at den norske kronen for tiden veldig svak mot en rekke store valutaer, inkludert dollar og euro.

En oversikt fra DNB Markets viser imidlertid at det er en rekke land der valutakursen har svekket seg betraktelig mot kronen siden sist sommer.

Syria og Egypt har falt mest

På toppen av denne listen kommer et land få nordmenn ønsker eller bør feriere i, nemlig borgerkrigsrammede Syria. Der har valutaen falt med svimlende 57 prosent mot norske kroner.

Like under kommer imidlertid et annet land med betydelig større appell for nordmenn, nemlig Egypt. Det er et land som kan by på både strandferie og tusenvis av år gamle severdigheter som pyramidene.

I løpet av et år er det egyptiske pundet svekket seg med 50 prosent mot den norske kroner.

Hovedgrunnen til det skyldes ikke krig, men at myndighetene i Egypt i fjor høst valgte å gå bort fra fastkursen mot dollaren. Det ga en skikkelig valutasjokk, og verdien på det egyptiske pund falt kraftig mot de fleste valutaer.

STERKERE OG SVAKERE: Grafen viser de ti valutene som har svekket seg mest og styrket seg mest mot kronen det siste året, samt utviklingen til den svenske og danske kronen, det britiske pundet, den amerikanske dollaren og euroen. Den syriske valutaen har svekket seg mest, mens den islandske har styrket seg mest.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets mener valget om å fjerne fastkursen må sees i sammenheng med at den amerikanske dollaren har styrket seg kraftig den siste tiden. Det gikk ut over konkurranseevnen til Egypt.

- Målet med tiltaket var å gjenopprette konkurranseevnen og stimulere turistindustrien. Det kan virke som det har vært vellykket, sier Østnor til Nettavisen.

Det betyr at den egyptiske valutaen aldri har vært svakere mot den norske, ifølge fxtop.com.

- Best valuta for pengene

Gunder Moe i reiseselskapet Amisol Reiser sier de har har opplevd en markant økning i etterspørselen etter reiser til Egypt mot samme tidspunkt i fjor. Dette henger også sammen med at Utenriksdepartementet (UD) ikke lenger fraråder nordmenn å feriere i det populære ferieområdet Sharm el-Sheikh.

Moe sparer ikke på superlativene når han omtaler prisnivået i Egypt om dagen.

- Egypt gir deg trolig den beste valutaen for pengene i år. Det er vanvittig billig der nå. Det er fantastisk, sier Moe til Nettavisen.

Selv om UD advarer mot reiser til store deler av Egypt, vurderer UD de typiske turistområdene, som Sharm El Sheikh, Kairo og Alexandria, som trygge.

- Vi ville ikke gjennomført reisene hvis vi anså det som farlig. Det blir hele tiden en vurdering av reisesikkerhet. Samtidig kan London, Paris og Stockholm også være farlig, sier Moe.

Storbritannia utmerker seg

Et annet land som har blitt mye billigere det siste året er Storbritannia, der valutakursen har falt 10 prosent mot kronen siden Brexit-avstemningen, der det britiske folket med en knapt flertall overraskende stemte for å forlate EU.

- De fleste landene som har svekket seg mot kronen det siste året, er konfliktfylte land som er lite aktuelle for nordmenn å reise til. Av de nærliggende reisemålene for nordmenn peker Storbritannia seg derfor helt klart ut. Det er et sted mange nordmenn drar til, sier Østnor.

Et land som derimot peker seg ut på den helt andre siden er Island. Den islandske kronen har styrket seg med 24 prosent mot den norske kronen. Også dette skyldes et politisk grep.

Den islandske sentralbanken opphevet nemlig begrensninger for veksling av utenlandske valuta.

- Tidligere ble den islandske kronekursen styrt av sentralbanken, men nå ble den sluppet fri. Det ga en mye sterkere valuta, sier Østnor.

