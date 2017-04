Valutastrateger venter sterkere krone

ANNONSE

Kronen har fått bank i de internasjonale finansmarkedene de to siste månedene. Den norske valutaen har falt fra 8,80 kroner for en euro for to måneder siden til en foreløpig bunn for året på 9,33 kroner for en euro natt til mandag denne uken.

Kronen mot ny bunn

Selv om kronen har styrket seg litt siden da, ligger den fortsatt nær det høyeste nivået siden sensommeren i fjor. - 8,90 kroner for en euro i juli Ekspertene mener imidlertid det er grunn til å tro at kronen vil styrke seg betraktelig før nordmenn drar på sommerferie. DNB Markets: Optimismen tilbake i norsk økonomi



DNB Markets, Norges største meglerhus, venter en krone på 8,90 om tre måneder, altså midt i juli. KRAFTIG KRONEOPPGANG: Den norske kronen har steget kraftig siden starten av mars og ligger nå på det svakeste siden sensommeren i fjor. - Vi venter en gradvis sterkere krone, hovedsakelig fordi vi venter høyere oljepriser. Akkurat nå er kronen i limbo og trenger noe til å gi den en eller annen retning, sier Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets, til Nettavisen. DNB Markets venter at oljeprisen i snitt vil ligge på 65 dollar fatet i 2017, mot 52 dollar fatet i dag. En slik oppgang vil utvilsomt være positivt for kronen, som er veldig oljesensitiv. - En oljepris på 65 dollar vil gi en klart sterkere krone. Samtiidg må vi nok over 55-56 dollat fatet for at bevegelser i oljeprisen vil noe særlig effekt, sier han. Mulig med rentekutt Nordea Markets er enda mer optimistisk og ligger inne med et anslag på 8,70 kroner for en euro om tre måneder. KRONEOPTIMIST: Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets - Akkurat nå er det langt dit, og du kan si at den siste uken, hvor kronen svekket seg kraftig, var en strek i regningen for dette estimatet. Samtidig er det flere ting som kan løfte kronen frem mot sommeren, sier Ole Håkon Eek-Nielsen, valutrastrateg i Nordea Markets, til Nettavisen. Ved siden av oljeprisen, tror han bedre nøkkeltall kan løfte den norske kronen. Spesielt kan inflasjonstallene, som de siste månedene har vært langt svakere enn det Norges Bank forventer, overraske. Valutaanalytiker: - En skikkelig skivebom - På rentemøtet i juni kan dessuten Norges Bank si at ting ser bedre ut, sier Eek-Nielsen. Boligprisveksten i Norge har dessuten vist tegn til å roe seg. Kombinert med de svake inflasjonstallene, gir det grobunn for spekulasjon om et nytt en rentekutt i Norges Bank. - Det skal mindre til for at Norges Bank kutter renten nå, på grunn av at boligprisveksten er dempet og inflasjonen er ned. Rente-utsiktene til Norges Bank ser i alle fall litt høye ut nå, sier Østnor. Eek-Nielsen har på sin side liten tro på et nytt rentekutt. - Boligprisveksten har avtatt, men Norges Bank er neppe interessert i å kutte renten slik at boligprisveksten tar seg opp igjen, sier han.