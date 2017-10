Våpenprodusentene håver inn på børsen

Den mest dødelige masseskytingen i USA bidro til solid børsoppgang for våpenprodusentene.

NEW YORK (Nettavisen): Minst 58 mennesker ble drept og 515 skadd da Stephen Paddock pepret konsertgjengere med kuler fra 32. etasje av hotellet Mandalay Bay i Las Vegas søndag kveld, lokal tid.

Politiet i gamblingbyen jobber nå med å identifisere ofrene og informere deres etterlatte, samt med å etterforske hva som kan ha vært motivet for denne grusomme handlingen.

I New York reagerte Wall Street med økt etterspørsel etter våpenaksjer. Både Smith & Wessons morselskap American Outdoor Brands Corp. og Sturm, Ruger & Co. Inc. steg over tre prosent mandag.

Ned siden valget – opp nå

Analytikere forklarer dette med at våpenreguleringer er den faktoren som påvirker etterspørselen mest. Hvis amerikanerne tror at det er en fare for at politikerne vil gjøre det vanskeligere å kjøpe våpen, strømmer de til våpenforhandlerne for å sikre seg våpen mens de kan.

Denne markedstrenden har bransjen sett en rekke ganger tidligere, og derfor stiger etterspørselen etter våpenaksjer ofte i kjølvannet av slike tragedier.

American Outdoor så en nedgang på 38 prosent fra andre kvartal i 2016 til andre kvartal i 2017, mens Sturm Ruger & Co. opplevde en nedgang på 22 prosent, ifølge Market Watch.

Aksjekursen til American Outdoor har falt med 46 prosent siden president Donald Trump – en svoren tilhenger av liberale våpenlover – vant valget.

Mandag steg imidlertid aksjekursen med 3,21 prosent for American Outdoor og 3,48 prosent for Sturm Ruger & Co.

Rekord for Dow Jones

Dow Jones-indeksen steg 152,51 poeng eller 0,7 prosent mandag og satte dermed rekord ved å klatre helt til 22.557,60 poeng.

Nasdaq la på seg 20,76 poeng eller 0,3 prosent og veier nå 6516,72 poeng.

Standard & Poor 500 plusset 9,76 poeng eller 0,4 prosent – noe som også sørget for rekord. S&P ligger nå på 2529,12 poeng, godt hjulpet av oppgang i både helsesektoren og finans.

FACEBOOK-EIER Mark Zuckerberg.

Facebook ned etter nyhet

Facebook, som falt 0,82 prosent eller 1,40 dollar til 169,47 dollar mandag, har for øvrig annonsert en ny satsing som kan henge sammen med nedgangen på børsen.

Gründer Mark Zuckerberg har besluttet at Facebook skal ansette over tusen personer for å gjennomgå annonser som kjøres på Facebook, melder Bloomberg. Dette er et svar på Russlands påståtte påvirkning av presidentvalget i USA og bruken av sosiale medier for å påvirke befolkningen i USA.

Selskapet har overlevert Kongressen informasjon om rundt 3000 annonser som kan ha blitt brukt til dette formålet under valgkampen.

