Varehandelekspert: - Rema kan bli borte

Ferske dagligvaretall fra Nielsen viser at Rema 1000 taper terreng i konkurranse med lavpriskjedene Kiwi og Coop Extra.

Mens markedsandelen til Rema 1000 faller med én prosent, øker Extra og Kiwi sine andeler med henholdsvis 1,3 og 0,9 prosent.

- Dette er faretruende for Rema, sa dagligvareekspert Odd Gisholt på BI til Nettavisen tirsdag.

Varehandel-ekspert: Odd Gisholt (70).

- En vakker dag vil Kiwi suse forbi Rema. I mange år var Rema den legandarisk største lavpriskjeden. De tider synes snart å være fordi, sa Gisholt videre til Nettavisen - og viser til at utviklingen har skjedd gradvis:

- Fallet begynte jo for over et år siden, lenge før bestevenn-skandalen. Problemet til Rema er at det er vanskelig å åpne nye butikker. På den beste beliggenheten ligger det allerede en Rema, Kiwi eller Extra allerede, sa Gisholt til Nettavisen.

- Vanskelig å gi skylden til noen andre

Overfor VG utdyper han dette slik:

- Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan har sovet i timen. Det er mulig han har hatt for stor fokus på å bygge suksessen i Danmark, men det vanskelig å gi skylden for utviklingen til Rema til noen andre enn Ole Robert Reitan.

For drøye to uker siden måtte ansvarlig for Remas bestevennstrategi og appen Æ, Lars Kristian Lindberg (39), ta sin hatt og gå.

Gisholt synes det er pinlig at Reitan gikk i bresjen for sperrebånd i butikker, anmeldelse av konkurrenter og skroting av kjente merkevarer.

TAPER ANDELER: Rema 1000 opplever at Kiwi puster dem i nakken. Nå er det bare 2,5 prosentpoeng som skiller de to konkurrentene. Nielsen

- Kan forsvinne

Gisholt mener det ser mørkt ut for fremtiden:

Mette Fossum avviser kritikken fra Gisholt.

- Hvis Rema 1000 fortsetter å tape kampen mot Coop og NorgesGruppens lavprisselskap, vil de over tid kunne tape så mye at de forsvinner. Men Odd Reitan er Norges nest rikeste, etter John Fredriksen, og har så mange milliarder å bruke, at de kan greie å snu det. Men det forutsetter at han er villig til å betale for det. Jeg synes han burde bruke penger på Rema i stedet for Britannia hotell og private jetfly.

- Misvisende

Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Reitan avviser kritikken Gisholt kommer med i VG, og sier de er vant til å tenke nytt. Hun mener Gisholt kommer med misvisende påstander og har gjort seg til talsperson for NorgesGruppen og Kiwi.

Stavrum: - En viss bedring



Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen.

Sjefedaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, påpeker i sin blogg at «sett med Reitan-familiens øyne er det likevel en viss bedring å spore siden rapporten for første halvår».

- Fallet har bremset litt de siste månedene, trolig påvirket av at Rema 1000 har åpnet 20 nye butikker.

«Med takten Rema 1000 hadde første halvår i fjor, var konsernet i rute til en omsetning på 42,0 milliarder kroner. Med markedsandelen Rema 100 har nå, ville fjorårets omsetning landet på 39,8 milliarder kroner. Fallet i markedsandeler betyr altså at Rema selger for to milliarder kroner mindre enn de burde uten tapte andeler,» skriver Stavrum.



- Men all vekst går til konkurrentene.

