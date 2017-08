Varsler erstatningskrav for 60 p-plasser

Hvis prosjekt Bilfritt byliv legger begrensninger på kjøring til bilheisen i Akersgata 45, vil eierselskapet ha tapet dekket av kommunen.

Backegården i Akersgata 45 ligger i sonen for bilfritt byliv i Oslo sentrum. I eiendommen er det to plan med underjordiske garasjeplasser, totalt ca. 60 parkeringsplasser. Tilkomst til plassene er via bilheis med innkjøring fra Grensen, ifølge Estate Nyheter.

I et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver Malling & Co Forvaltning at eiendommen ble oppført i 1964, og at parkeringsdekning på det tidspunkt var en forutsetning/føring fra offentlige myndigheter ved oppføring av kontor/næringsbygg.

Malling & Co Forvaltning, som representerer eierselskapet Backegården DA, viser til at inntektene fra de 60 parkeringsplassene utgjør en betydelig andel av eiendommens totale inntekter. Parkeringsplassene leies ut til både byggets kontorleietakere og til eksterne.

– Det er ikke korttidsparkering i anlegget, slik at ut/innkjøring i all hovedsak kun skjer én gang pr. plass pr. dag. På overnevnte bakgrunn vil det være av avgjørende betydning at innkjøring til bilheisen i Grensen opprettholdes, og at det tas hensyn til dette ved områderegulering av sentrum, skriver Malling & Co Forvaltning til PBE.

Forvaltningsselskapet påpeker at dersom det legges begrensninger på kjøreadkomst til eiendommen, «vil dette kunne medføre inntektstap for eiendommen».

– Det varsles med dette at eierselskapet bak eiendommen vil søke et slikt inntektstap erstattet av kommunen, heter det i brevet.

Malling & Co Forvaltning ber om tilbakemelding, når grunnlag for dette foreligger, på at innkjøring til eiendommen opprettholdes også ved implementering av kommunens planer for bilfritt byliv.

Ifølge årsregnskapet for 2016 er Grosserer Joh Jørg Backe og Hustru Thora Maries Offentlige Legat blant eierne av Backegården DA.