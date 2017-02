Varsler tvangsmulkt for produsenter oppdrettsfisk

ANNONSE

Mattilsynet varsler at de gir løpende dagmulkt på 800.000 kroner til tre produsenter av steril oppdrettslaks, hvis de ikke sikrer fiskevelferden innen 15. mars.

Mulkten på 800.000 er samlet for Norway Royal Salmons (NRS) og datterselskapene Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood, opplyser Mattilsynet i en pressemelding mandag.

– Mattilsynet mener deler av internkontrollprosedyrene til Norway Royal Salmons (NRS), Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood ikke oppfyller kravene. Prosedyrene skal sikre fiskevelferden ved triploid lakseproduksjon, heter det.

De tre selskapene har fått dispensasjon for produksjon av triploid laks, fisk som er sterilisert under trykk, men den ble gitt på vilkår om en enhetlig internkontrollprosedyre.

– Vi vurderer at dagens internkontrollprosedyrer som ikke gode nok. Det mangler blant annet en grense for maksimal dødelighet og rutine for å avslutte produksjonen humant med utslakting straks grensen nås, sier Arnt Inge Berget, avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Salten.

Mattilsynet ville allerede i fjor nekte Norway Royal Salmon å sette ut steril laks i merdene, men fiskeriminister Per Sandberg (Frp) hastebehandlet klagen fra selskapet og ga dem medhold i løpet av én dag ettersom de sto i fare for å tape verdier for 400 millioner kroner.

Det har ikke lyktes NTB å få kontakt med de aktuelle selskapene mandag kveld, og Mattilsynet opplyser at de foreløpig ikke har fått noen tilbakemelding fra dem.