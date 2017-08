Oppdraget er verdt nesten 770 millioner kroner for entreprenøren.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør om å utvide Oset vannbehandlingsanlegg i Maridalen i Oslo. Det skriver Veidekke i en pressemelding.



Anlegget skal utvides og oppgraderes for å gi større kapasitet og bedre beredskap. Oppdraget er verdt 769 millioner kroner.

Hele 90 prosent av byens drikkevann kommer fra dette anlegget, og med den forventede befolkningsvekst Oslo står ovenfor de neste årene må byens vannforsyning forsterkes.

- Dette er et stort og viktig oppdrag både for Oslo kommune og for Veidekke. Vi ser frem til å samarbeide tett med Vann- og avløpsetaten om dette omfattende prosjektet, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

Veidekkes oppdrag innebærer bygging av fire nye fjellhaller hvor det kan lagres til sammen 100.000 kubikkmeter vann. Til disse hallene skal det sprenges ut cirka 300.000 kubikkmeter fjell, og til støpning av de fire bassengene vil det medgå omlag 20.000 kubikkmeter betong.

Arbeidene starter opp i begynnelsen av september og skal avsluttes i desember 2021.