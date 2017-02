Veireno-eier hadde ulovlige lån da Oslo inngikk avfallsavtale

ANNONSE

Veireno ble 2. september 2015 tildelt kontrakten for henting av avfall hos alle husstander i hele Oslo. Kontrakten var verdt over 400 millioner kroner.

Veireno eies av VT Gruppen, som igjen er eid av Mece Invest AS. I 2015-regnskapet fra morselskapet skriver revisoren at lånet på 15,6 millioner kroner er i strid med aksjeloven ettersom det ikke er stilt betryggende sikkerhet for lånet, skriver Aftenposten.

Sjekket ikke eierselskapet

I Renovasjonsetaten i Oslo kommune sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen at de bare forholdt seg til Veirenos regnskaper og dokumentasjonen selskapet sendte inn, da de vurderte tilbudene på kontrakten. Selskapene som eier Veireno, ble ikke sjekket. Om det ville hatt noe å si for anbudsbehandlingen, er uvisst.

- Det er vanskelig for oss å kommentere et slikt forhold. De nødvendige dokumentene var levert fra Veireno AS, sier Fredriksen.

I anbudsdokumentet fra Oslo kommune heter det at de som skal legge fram anbud, skal legge fram de to siste regnskapene, årsberetningene og revisjonsberetningene, samt nyere opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall.

Gjelden er gjort opp

Veirenos eneste aksjonær, Jonny Enger, skriver i en note i regnskapet at han er klar over at lånet ikke er i samsvar med loven, men at det skal delvis nedbetales i 2016, og at tilstrekkelig sikkerhet vil komme i orden dette året. Han sier til Aftenposten at alle økonomiske forpliktelser ble gjort opp i løpet av 2016.

- Jeg er opptatt av ryddige forhold, og har personlig ingen gjeld og ingen skyld til noen av selskapene, sier Enger til avisen.

Mandag overtok Oslo kommune alle selskapets 170 ansatte og eiendeler. Dagen etter begjærte Enger Veireno konkurs. Ifølge bobestyrer Leif Petter Madsen i advokatfirmaet Wikborg Rein ser det ved konkursåpningen ikke ut til at det er noe uoppgjort mellom Veireno og de andre selskapene i Engers konsern.

