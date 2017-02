Veireno kan ha brutt arbeidsmiljøloven over 2000 ganger

ANNONSE

Over 400 av avvikene bryter dessuten med de nye overtidsvilkårene som ble fastsatt av arbeidstilsynet etter Veirenos søknad om tillatelse til bruk av utvidet overtid fra 12. desember, skriver Dagbladet.

Seks av de 180 ansatte i selskapet skal dessuten ha jobbet mer enn 200 timer overtid, som er den maksimale grensen for ett år. Én av dem skal ha jobbet 315 timer overtid siden Veireno overtok søppeltømmingsansvaret i Oslo den 3. oktober i fjor.

- Alle de over 2.000 avvikene er lovbrudd. Selv om det er flere hundre brudd på samme paragraf, er det like forbanna et lovbrudd, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsrød i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), som har 30 ansatte i selskapet, til avisen.

Selv sier selskapet at det jobber hardt med å redusere overtidsbruken.

- Det er beklagelig at brudd oppstår, men vi ser erfaringsmessig at dette oppstår ved hver eneste oppstart i bransjen generelt. Veireno har dialog med verneombudene, som er erfarne renovatører. De er kjent med problematikken og har erfart samme type problematikk ved oppstart av tidligere kontrakter på innsamling av avfall, sier Veireno-sjef Jonny Enger til avisen.

Arbeidstilsynet ønsker ikke å kommentere saken, men sier det forventer at vilkårene det har satt til bruk av overtid, følges. (©NTB)

