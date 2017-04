Venstrelederen klandrer Solberg for dårlig samarbeid

ANNONSE

Trine Skei Grande forklarer Dagens Næringsliv hva som kunne blitt gjort annerledes, både av henne og ikke minst av sjefen på borgerlig side, statsminister Erna Solberg.

- Erna Solberg kunne valgt oss. Jeg tror at hun hadde hatt en regjering som ville vært mindre konfliktfylt og bedre likt ute blant folk. Jeg tror borgerlig side da ville hatt mye større sjanse for å vinne kommende valg.

Angrer ikke på et nei til å sitte i regjering



Hun angrer ikke på at hun sa nei til å sitte i regjering i 2013, også det på grunn av hvordan Erna Solberg og Siv Jensen har profilert regjeringen med utnevnelser som innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Oppsumert har Erna Solberg tatt feil med følgende avgjørelser:

Valgt Frp fremfor Venstre og KrF i 2013.

Sluppet Sylvi Listhaug løs på innvandringsfeltet.

– Da valget var over, reiste jeg til Stockholm, litt for å ha to dager på spa-hotell og kose meg. Men det første jeg gjorde i Stockholm, var å ha et møte med våre folk i regjeringen i Sverige, forteller Grande.

Det var ledelsen i hennes søsterparti Liberalerna som satte seg ned med henne og statssekretærene på Statsministerens kontor i Sverige.

– Vi gikk gjennom hvordan de organiserte arbeidet og analyserte hvor mange reelle vedtak og forskrifter som lages som faktisk et lite parti i regjering har mulighet til å få innflytelse over. En hel dag brukte vi på det. Så så vi på hvilke alternativer vi hadde, sier Grande.

Folk selv må bestemme



Når DN spør om hun virkelig tror Solberg med et borgerlig flertall skal erstatte Frp med Venstre og KrF etter høstens valg, spør hun om vi har sett tidligere Frp-statsråd Tord Liens innlegg på Facebook: «Dersom KrF og Venstre blir større enn Frp får dere sitte i regjering, og om Frp blir større enn dere så får Frp sitte i regjering. Tror Høyre lever greit med det.»

– Jeg håper jo at det er så enkelt. Det er to alternativer på borgerlig side. Da kan folk selv bestemme, sier Grande.