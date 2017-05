Venstresiden stoler på DN, høyresiden har lav tillit til Klassekampen

ANNONSE

840 av de 5.000 deltakerne i medborgerpanelet er tilfeldig trukket ut og spurt hvilken grad av tillit de har til NRK Dagsrevyen, TV 2-nyhetene, Aftenposten, Dagens Næringsliv og Klassekampen.

Det så ikke ut til at hva folk stemte ved valget i 2013 har mye å si for hvorvidt de stoler på NRK Dagsrevyen, TV 2-nyhetene, Aftenposten og Dagens Næringsliv (DN). Men når folk blir spurt om de stoler på den røde avisa Klassekampen, er Høyre- og Frp-velgere langt mer skeptiske enn andre og har tilnærmet lav tillit til avisa.

Forskerne bak undersøkelsen sier til Klassekampen at de hadde ventet å se den samme effekten for DN, at venstresidas velgere ville ha lavere tillit til den avisa, men der er tilliten stabil, uavhengig av politisk preferanse.

Postdoktor Eirik Knudsen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen sammenligner høyresidens skepsis til Klassekampen med Fox News-effekt: Der folk eksponerer seg for nyheter som underbygger meninger de allerede har og stoler mer på nyhetskilder de er politisk enige med.