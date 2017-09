Venter sterkeste vekst i norsk økonomi på seks år

Nettavisens gjesteredaktør Marit Arnstad jubler over spådommene.

Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp og utsiktene fremover er gode. I løpet av neste år er norsk økonomi friskmeldt, opplyser Nordea i en pressemelding.

Det skyldes stigende bolig- og næringslivsinvesteringer, god vekst i eksporten og solid forbruksvekst.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, er onsdag gjesteredaktør i Nettavisen. Hun tar imot spådommene med åpne armer.

- Det er svært positivt at norsk økonomi tar seg opp. Det at vi har en egen valuta har dempet utslagene av krisen og hjulpet særlig fastlandsindustrien over kneika, sier Arnstad til Nettavisen.

- Også framover vil kronekurs og stabilitet i lønnsoppgjør være viktig, samtidig som vi må omstille oss på en slik måte at hele Norge kan møte utfordringene og dra nytte av ny teknologi. Digitaliseringen må komme hele landet til gode, legger Arnstad til.

Sterk vekst



Veksten i 2018 kan bli såpass sterk at vi ifølge Nordea til neste når når full kapasitetsutnytting.

- Veksten i fastlandsøkonomien i første halvår var relativt sterk. Fallet i de oljetunge næringene har stoppet opp, mens resten av økonomien fortsatt vokser i et solid tempo, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Arbeidsledigheten faller raskere enn ventet, også på Sør-Vestlandet.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

- Kronekursen er fortsatt å regne som svak, og kan komme til å styrke seg i takt med en normalisering av økonomien. Sammen med fortsatt moderate lønnsoppgjør betyr det at inflasjonen holder seg lav. Første renteøkning kommer derfor trolig ikke før rentene settes opp ute en gang i 2019.

- Lite sannsynlig med boligkrakk

I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook», ser Nordea det som lite sannsynlig med et kraftig boligprisfall på landsbasis.

Derfor vil heller ikke utviklingen i boligmarkedet dempe veksten i privat forbruk i særlig grad.

- Med flere i arbeid og fortsatt lave renter er det svært lite sannsynlig med et boligkrakk. Vi ser for oss en videre korreksjon ned i prisene i Oslo-området gjennom høsten. I store deler av landet forøvrig kan boligprisene øke forsiktig over de neste årene. Prisene her har ikke økt unormalt mye gitt rentefallet og inntektsveksten slik som i Oslo-området, sier Olsen.

Robotrevolusjonen

Nordea tar også for seg den kommende robotrevolusjonen. Rask utvikling innen robotteknologi og kunstig intelligens gir stort potensial for at maskiner tar over arbeidsoppgaver tidligere utført av mennesker. Dette har ført til en utbredt frykt over mangel på arbeid- og massearbeidsledighet.

- Frykten er antagelig overdrevet. Framtidens utfordring blir ikke mangel på arbeid, men omstilling og økte forskjeller. Disse utfordringene takles best i land med en velutdannet og fleksibel arbeidsstyrke, et effektivt skattesystem og ikke minst med et velferdssystem som omfordeler inntekt. Den norske modellen er særlig godt rustet til å dra nytte av den nye teknologien og møte de utfordringene som kommer, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

