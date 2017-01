Verdens største flyselskap Delta satte alle innenriksfly på bakken

ANNONSE

- Våre folk jobber på spreng for å rette opp en systemfeil som har ført til forsinkelse for fly som står på bakken. Fly som er i luften, blir ikke påvirket. Vi beklager problemene dette fører til for våre reisende, sier Delta, som er et av USA s største flyselskap.

Oppdatering: Feilen skal være rettet ifølge nyhetsnettstedet og TV-kanalen 10news. (se twittermelding nederst)

Det amerikanske luftfartstilsynet sier problemene skyldes et «automatiseringsproblem. Forrige uke ble United Airlines rammet av dataproblemer som førte til at alle selskapets innenriksfly ble satt på bakken i rundt en time.

Delta Airlines er verdens største flyselskap målt i antall passasjerer. En oversikt i The Economist viser at selskapet i 2014 fly 129,4 millioner passasjerer totalt. På andreplass fulge amerikanske Southwest Airlines med 129.1 millioner passaasjerer. Tredjeplass tok kinesiske Chian Southern Airlines med 100.7 millioner passasjerer.

CNN Money skriver mandag at det er andre gang på seks måneder at Delta opplever store dataproblemer som forårsaker innstilinger, forsinkelser og sinte passasjerer.

UPDATE: #Delta flights are departing and a ground stop has been lifted after a systems outage pic.twitter.com/aL1KK5J0tV — 10News WTSP (@10NewsWTSP) January 30, 2017