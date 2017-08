Verdens viktigste bank, HSBC, spår renteøkning i Norge

Den globale storbanken HSBC endrer syn på norsk økonomi og tror Norges Bank vil heve renten.

- Norges Bank har de siste månedene vist tegn til å bli mer haukete, til tross for nedgang i inflasjonen, slik innleder HSBC-økonomen James Pomerøy et notat han har titulert med «A boom and a bubble» publisert 10.08.

- På grunn av trippelmandatet til den norske sentralbanken har boligprisøkningen og husholdningenes gjeldsøkning gitt grunn til bekymring. Når norsk økonomi nå er i ferd med å snu oppover tror vi Norges Bank vil stramme inn. Vi tror derfor at sentralbanken vil heve styringsrenten i andre kvartal 2018. Her minner vi om at Norges Banks egne inflasjonsanslag er merkbart under konsensusanslag i markedet - så enhver overraskelse på inflasjonsoppsiden vil gjøre argumentet vårt endas sterkere.

Pomerøy viser til Norges Banks neste rentemøte 21. september.

- Her forventer vi en enda mer haukete tone fra Norges Bank ettersom dagens rekordlave rentenivå blir stadig hardere å forsvare.

HSBCs spår følgende nøkkeltall for Norge og Sverige:

HSBC er verdens 7. største bank målt etter forvaltingskapital ifølge Wikipedia. I en fersk G20-rangering av verdens mest systemkritiske banker (for store til å gå konkurs grunnet globale konsekvenser) er HSBC og JPMorgan Chase de to viktigste.