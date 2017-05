Verdiveksten stoppet for Røkkes Aker

ANNONSE

Verdien av Akers eiendeler falt med 5,1 prosent i første kvartal. Det viser tall selskapet la frem torsdag.

Verdien av Akers eiendeler økte med nesten 80 prosent i løpet av fjoråret, og årets kvartal er dermed det første på et år hvor verdiene til eiendelene falt.

Oljeselskapet Aker BP er det suverent største eiendelen til Aker, og utgjør 46 prosent av verdiene til selskapet. Verdien av selskapet falt i første kvartal med 2,1 milliarder kroner, noe som er hovedgrunnen til at også Akers verdi falt. Fallet ble delvis motvirket av en bedring i Aker Solutions, slik at verdiene alt i alt falt 1,8 prosent.

Aker inngikk en avtale med Johns Fredriksens Deep Sea Supply og Farstad Shipping om å skape en ny offshoregigant i løpet av kvartalet og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen sier at selskapet vil fortsette å se etter nye muligheter for avtaler.

- Som en aktiv eier, vil Aker fortsette å vurdere nye allianser og transaksjoner hvis det kan skape ytterligere verdi, sier han i en kommentar.

Aker er opp på børsen torsdag.

Børsen stiger dessuten med rundt en halv prosent, løftet av en økende oljepris. Oppgangen holder til at børsen når en ny rekord på 723 poeng.

Høyere oljepris og sterkere krone

Oslo Børs har slått en rekke rekorder denne uken, i likhet med en rekke andre børser, drevet av optimisme rundt utviklingen i den globale økonomien.

Kronen er samtidig sterkere som oljeprisoppgangen.

Full fart for Lerøy

Lerøy Seafood Group la også frem tall torsdag. Sjømatgiganten hadde et driftsresultat før virkelig verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 1.277 millioner kroner i første kvartal 2017. Det er en bedring fra 584 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Omsetningen steg på samme tid 43 prosent til 5.459 millioner kroner.

Selskapet oppnådde dermed både den kvartalsmessig høyeste omsetningen og det beste driftsresultatet i konsernets historie.

- Prisene på laks og ørret har vært svært høye gjennom første kvartal og er den viktigste driveren til konsernets rekordresultat. Uttakskostnadene for laks og ørret er imidlertid fortsatt på et høyt nivå og vi jobber målrettet for å få et lavere kostnadsnivå, sier konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy i en melding.

Lerøy er svakt ned på børsen.

