Vil fjerne tollfri import under 350 kroner: - En helt latterlig ordning

I 2014 økte regjeringen den tollfrie grensen for privatimport fra 200 til 350 kroner. Grensen hadde da stått uendret siden 70-tallet.

Men skulle Norge få en rødgrønn regjering til høsten, kan frigrensen på 350 kroner bli fjernet igjen, skriver Aftenposten.

- Dette er et helt latterlig system som straffer de som etablerer netthandel og skaffer jobber her i landet. Med dagens moms- og tollfritak er vi med på en direkte subsidiering av netthandelbedrifter i utlandet. Det taper bare Norge på, sier Slagsvold Vedum (Sp) til Aftenposten, og legger til at de helst vil ha ordningen fjernet allerede i det reviderte forslaget til statsbudsjett for 2018.

Videre henviser Vedum til at Virke har sagt at Norge taper 6.000 arbeidsplasser som følge av en tollfri grense på 350 kroner, og tror det norske folk vil ha forståelse for at man derfor må sikre norske jobber.

Både Arbeiderpartiet og KrF er enige med Vedum i at ordningen må fjernes.

– En fjerning vil bidra til å sikre norske private arbeidsplasser. Det er sårt tiltrengt i en tid hvor vi ser fall i privat sysselsetting. Vi har merket oss at flere partier på Stortinget mener det samme, så dette kan bli gjennomført med et regjeringsskifte til høsten, sier Truls Wickholm, skattepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

