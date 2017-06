ANNONSE

Miljødirektoratet foreslår å øke panten på bokser og flasker, heter det i en pressemelding.

Miljødirektoratet foreslår en pant på 2 kroner for flasker og bokser under en halv liter, og 3 kroner for drikkevareemballasje over en halv liter.

Målet er økt innsamling av drikkevareemballasje og redusert forsøpling.

– Vi foreslår derfor å øke pantesatsene for flasker og bokser. Disse har ikke vært justert siden begynnelsen av 90-tallet, og den reelle verdien er om lag halvert. Vi tror dette vil bidra til økt innsamling, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

1,1 milliarder

I 2016 ble det samlet inn rundt 1,1 milliarder bokser og flasker med pant i Norge, men direktoratet mener det ikke er godt nok.

Miljødirektoratet foreslo å øke pantesatsene i 2014 i forbindelse med en større gjennomgang av regelverket for drikkevareemballasje. Nå har Klima- og miljødepartementet bedt Miljødirektoratet om å sende forslaget om økt pant på høring.

Høringsfristen for forslaget er 26. september 2017.

Flere detaljer finner du her.



