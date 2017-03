Vil utvide Gardermoen for Kjos og Norwegian

ANNONSE

Norwegian ønsker å starte mange flyvninger mellom Asia og Norge fra neste år. Nylig sa Norwegian-sjef Bjørn Kjos at det bare mangler en luftfartsavtale mellom Russland og Norge for at Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) kan bli et av Europas største knutepunkter for langdistanseflyvninger, skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

Lufthavnsdirektør ved Oslo lufthavn Gardermoen Øyvind Hasaas.

Flyene på vei fra Europa til Øst- og Sørøst-Asia flyr gjennom en Sibir-korridor i Russland. SAS er eneste flyselskap i Skandinavia med rett til å fly over Sibir i dag, skriver avisen.

En utvidelse av terminalområdet på Gardermoen skal kunne gi plass for inntil åtte langdistansefly samtidig. I dag er det plass til fem, skriver Dagens Næringsliv, som også mener å vite at utvidelen vil koste mellom tre og fire milliarder kroner.

– SAS og Norwegian er våre to største kunder, og det er viktig for oss å legge til rette for god infrastruktur i fremtiden. Vi har laget en forretningsplan basert på etterspørselen både fra norske og utenlandske selskaper, sier lufthavnsdirektør Øyvind Hasaas til avisen.

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen (arkivfoto).

– OSL vil tilrettelegge for flyselskapenes fremtidsplaner. Jeg håper vi kan overbevise Avinor-styret i løpet av året. Da kan en utvidelse stå ferdig i 2021, sier Hasaas.

Norges hovedlufthavn har omgått en betydelig utvidelse. når den åpner 27. april blirden nesten dobbelt så stor som før utbyggingen startet. Fra april 2017 skal den ha en årlig kapasitet på 30 millioner passasjerer i året.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen liker planen om mulig utvidelse dårlig. I Nasjonal transportplan fra 2018 til 2027 ber Avinor om at det planlegges for en tredje rullebane for å håndtere trafikkveksten på Norges hovedflyplassen.

- Det er helt meningsløst og unødvendig. i alle fall når du har Moss lufthavn Rygge i nærheten. Det må være mulig å utnytte kapasiteten på Østlandet på nadre måter enn å f en tredje rullebane på Gardermoen, sier han til Dagens Næringsliv.

Rygge flyplass er allerede lagt ned i kjølvannet av innføring av flypassasjeravgiften. Nylig uttalte Norwegian-sjefen til Nettavisen at han tror at også Torp lufthavn kan være i fare.

– Nå har man lagt ned Rygge. Nå bør politikerne være forsiktig, for hvis de ikke er det, forsvinner Torp også.

