Vil utvide Oslo-hotel med et tårn på 26 etasjer

Olav Thon Gruppen ønsker å utvide Hotel Opera i Bjørvika med 190 nye hotellrom. Blant de foreløpige skissene er et tårn på 26 etasjer.

Lund Hagem Arkitekter har fått i oppdrag av Olav Thon Gruppen å se på en mulig videreutvikling av Hotel Opera. Bakgrunnen er den planlagte utviklingen av Oslo S og området rundt, skriver estatenyheter.

Mulighetene for utvidelse av Thon Hotel Opera, spesielt vestre fløy, er blitt drøftet i møte med Plan- og Bygningsetaten (PBE). Av en e-post som arkitektselskapet sendte til PBE i etterkant av det første møtet, fremgår det at hotellet har et mulig utviklingspotensial på 190 nye rom, som kan betjenes fra eksisterende fellesrom i hotellet.

Les også: Slik er Thons gigantplaner for Gunerius

Les også: Milliardsatsing for Thon på Storo

– I forbindelse med PBEs arbeid med Oslonavet, tror vi det kan være felles interesser i at fasader og dimensjoner på det eksisterende hotellet videreutvikles, skriver Lund Hagem Arkitekter.

SKISSE: Slik tenker arkitektene at et nytt tårn på 26 etasjer vil passe inn i omgivelsene rundt Bjrøvika og Oslo S.

Arkitektselskapet viser til at hotellet i vest grenser mot Christian Frederiks Plass. For mange er denne plassen det første møte med byen.

- Nivåforskjell med trapper og rampe ned fra øvre nivå mot vest utgjør et attraktivt, solfylt og mye brukt uteamfi, påpekes det.

Arkitektselskapet tror Christian Frederiks plass kan tjene på at den vestlige og mindre delen av hotellet utvikles til en «campanile» (tårn). Blant fordelene med dette er –i tillegg til at det kan bygges 190 nye rom- at plassens sørøstre hjørne blir definert og øker plassens identitet. Det vises til plasser i Italia, blant annet Markusplassen i Venezia, hvor tårnet er et viktig symbol og orienteringspunkt.

I første etasje kan det bli utadrettet virksomhet, for eksempel turistinformasjon eller restaurant. I tillegg nevnes heisadkomst for publikum til takterrasse «med utsyn over hele Oslogryten».

Den øvrige delen av hotellet skal visuelt oppgraderes. Arkitektselskapet påpeker at første etasjen bør tilpasses byen bedre. I tillegg bør hovedatkomsten til hotellet fra Dronning Eufemias gate forbedres og tydeliggjøres.

- Fasadeproporsjonene både mot Dronning Eufemias gate og Trelastgata bør utvikles i mer bymessig retning, det vil si mindre lamellvirkning og mer helhetlig fasade. Fasadene kan for eksempel ombygges med grønne fasader eller hengende hager, skriver Lund Hagem.

Arkitektselskapet har også sendt inn noen foreløpige skisser til PBE. Disse viser både påbygg av dagens hotell og et tilbygg. Sistnevnte er vist som 10, 18 og 26 etasjer, skriver estatenyheter.

Thon Hotel Opera åpnet i 2001, da som Rainbow Hotel Opera.