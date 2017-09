Vill netthandel-rekord: - Kunne neppe forestille seg en slik vekst

Norsk e-handel vokser med 16 prosent på ett år.

Norsk netthandel runder for første gang 100 milliarder kroner i omsetning på ett år, en vekst på 16 prosent. Det viser rapporten Norsk E-handel 2017 fra betalingstjenesten DIBS, som har nettbutikkene som kunde.

- Går vi fem år tilbake ville man neppe kunne forestille seg at veksten ville fortsette i så høyt tempo, og at norsk e-handel ville fordobles på bare fem år. Men det er ingenting som tyder på at festen stopper her, for vi ser en konstant økende kjøpelyst blant alle aldersgrupper, sier Johanna Tell, Partner & Sales Manager i DIBS, i en pressemelding.

Kjøper eventyr på nett



Hvis vi sammenligner oss med våre skandinaviske naboland, ligger Norge helt i front når det kommer til netthandel. Vi bruker riktignok litt mindre penger totalt på netthandel enn svenskene og danskene, men har til gjengjeld langt færre forbrukere i aldersgruppen 15-74 år.

Totalt bruker nordmenn 52,5 milliarder kroner på reiserelaterte kjøp som flybilletter, hoteller, togtransport osv. I tillegg bruker vi mye penger over nett på tjenester som forsikring, veldedighet og pengespill.

Stadig flere kjøper i tillegg dagligvarer på nett, samtidig som varer som klær, krem og elektronikk er populære nettvarer.

Handel på mobil

Det er spesielt én faktor som har avgjørende betydning for veksten i netthandel: Mobilbruk. Mens bare 20 prosent handlet via mobil og nettbrett i 2012, gjør 54 prosent det i 2017.

- Det kan ikke sies tydelig nok: Hvis man ikke optimerer sin nettbutikk og tilhørende betalingsløsninger til mobile plattformer, så har man nesten tapt på forhånd, sier Tell.

Som en naturlig følge av at netthandel blir stadig mer populært, ser man i USA tendenser til at fysiske butikker stenger.

- Prognoser viser at opptil 9.000 fysiske butikker må stenge dørene i løpet av det neste året. Og i løpet av sju år vil en fjerdedel av alle amerikanske kjøpesentre være stengt, sier e-handelsekspert i DIBS, Patrick Müller.





