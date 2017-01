Ville ha «Æ» i 2013 – ble avvist

ANNONSE

Said Aronsen Moudrik søkte om å registrere «Æ» som merkevare høsten 2013. Etter flere runder med Patentstyret ble søknaden henlagt. Moudrik skulle bruk «Æ»-en til en nyhetsapp.

Rema 1000 har søkt om å få registrere den samme merkevaren. Det vil Said Aronsen Moudrik stoppe.

– Jeg fikk beskjed om at det var vanskelig å få registrert en «Æ» da jeg søkte. Patentstyret gjorde meg oppmerksom på at det var allment språk, og at man ikke kunne bruke «Æ» som et varemerke, forteller Moudrik til Nettavisen.

Les også: Tine-varer kan forsvinne fra Rema

– Jeg har levert inn en protest, og jeg kommer til å be om administrativ overprøving, fortsetter han og ramser opp andre bedrifter som har én bokstav i sin logo.

Kritisk



Protesten til Moudrik på Rema 1000s søknad har ikke ført frem. Patentstyret oppfatter ikke hans henvendelse som en innsigelse og har avvist denne.

Fakta: Varemerke

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer og tjenester. Kan blant annet bestå av navn, ord, logo og figur. Man kan beskytte et varemerke mot etterligninger gjennom å søke om varemerkeregistrering hos Patentstyret. Et varemerke kan registreres bare dersom det er egnet til å skille egne varer og/eller tjenester fra andres.

«Vi tolker ikke korrespondansen som en innvendig mot registreringen av det gjeldende merket, men heller som en påstand om at vedkommendes eldre varemerkesøknad må registreres dersom vi registrerer den nyere varemerkesøknaden», skriver forvaltningsorganet i et brev til Rema 1000.

I samme brev opplyser Patentstyret at «de vil registrere varemerket så snart dere har korrigert varefortegnelsen» i søknaden.

– Det er tydeligvis greit hvis man er Rema 1000, og ikke så greit hvis man en er en liten gründer. Jeg synes ikke Patentstyret skal holde på sånn, sier Moudrik.

AVVISER KRITIKKEN: Seksjonssjef Knut Andreas Bostad i Patentstyret.

– Hvem har mest behov for en varemerkebeskyttelse? En stor bedrift med et utall advokater? Eller en liten bedrift med minimalt med ressurser ment for slikt? Er det et slikt samfunn vi vil ha? spør han.

Skiller seg ut



Patentstyret avviser kritikken. Forvaltningsorganet påpeker at det er lik mulighet for alle å søke varemerkebeskyttelse.

– Vi er ikke bare til for de store, men vi er til for de også. Jeg mener Rema 1000 sin «Æ» lettere fester seg i erindringen, enn den søknaden Moudrik kom med i sin tid, sier seksjonssjef Knut Andreas Bostad i Patentstyret til Nettavisen.

Rema 1000 henviser til Patentstyret og har ingen kommentar utover det.

Les også: Her er Rema 1000s nei-liste