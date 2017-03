Virke krever endring i sykelønn

ANNONSE

- Jeg er bekymret for at partene bak avtalen på mange måter har pålagt seg selv en taushetsplikt rundt en så viktig debatt. Selv Nav har tatt til orde for at ordningene bør utredes og ses i sammenheng med andre ordninger, sier direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

IA-avtalen, en intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv, skal reforhandles neste år. Før den tid mener Virke at det er behov for en grundig debatt, spesielt om arbeidsgiverfinansiering og ytelser til syke.

- Jeg forstår også at det ikke er noen velgermagnet. Derfor er det mange politikere som vegrer seg. Men ansvaret er for stort og kostnadene er for høye til ikke å gjøre noe med dette, både for den enkelte bedrift, den enkelte ansatte og for samfunnet som sådan, sier hun.

LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik sier Virke kommer til å møte stor motstand fra fagbevegelsen dersom de vil gå inn for kutt i sykelønnsordningene for arbeidstakere.

- Vi er uenige i at sykefraværet er veldig høyt i Norge. Vi har en stor andel av befolkningen i arbeid, og dersom vi fortsatt vil ha det vil det innebære en viss størrelse i sykefraværet. Det viktigste er at vi faktisk har en IA-avtale for å få ned fraværet, sier hun.