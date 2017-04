Visa-aksjen fosser fram etter gode resultater

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Visa annonserte torsdag at selskapet dro i land 430 millioner dollar, altså snaut 3,7 milliarder kroner etter dagens kurs, i løpet av forrige kvartal.

Dette tilsvarer 86 cents per aksje etter at man justerer for engangskostnader som omorganiseringen i Europa, noe som er en oppgang fra 68 cents per aksje for et år siden.

Salget gikk opp fra 31 milliarder i andre kvartal i fjor til 39 milliarder kroner i tilsvarende regnskapskvartal nå.

Analytikere som FactSet har sjekket med, trodde i gjennomsnitt på en fortjeneste på 79 cents per aksje.

Visa annonserer ifølge Market Watch at selskapet vil kjøpe tilbake aksjer for 43 milliarder kroner.

Børsen her i New York har respondert positivt. I skrivende stund har aksjekursen til Visa steget med 2,7 prosent til 91,15 dollar.

Det ble også oppgang for hovedindeksene på Wall Street torsdag. Dow Jones steg 174,22 poeng eller 0,9 prosent til 20.578,71 poeng, ansporet av en solid oppgang etter at American Express også kunne meldte om sterke regnskapstall torsdag.

Nasdaq gikk opp 53,74 poeng eller 0,9 prosent til 5916,78 poeng, mens Standard & Poor 500 plusset 17,67 poeng eller 0,8 prosent og landet på 2355,84 poeng.