Klarna er i dag et av Europas raskest voksende selskaper for nettbetaling, og betjener 60 millioner forbrukere og 70.000 forhandlere.

Nå kjøper Visa seg inn i Klarna.

Visas planlagte investering er en del av en global strategi for å åpne opp Visas økosystem og å støtte en rekke nye partnere som bidrar til å redefinere og å forbedre kjøpsopplevelsen for millioner av forbrukere verden over, skriver selskapene i en pressemelding.