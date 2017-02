ANNONSE

Beløpet tilsvarer 88 millioner kroner. Andre styremedlemmer må nøye seg med 5,5 millioner euro, eller 48 millioner kroner.

Selskapet forsøker nå å rydde opp i de skyhøye lederlønningene i kjølvannet av "dieselgate" – utslippsskandalen som førte til at den tyske bilgiganten tapte både inntekter og anseelse. Millioner av biler verden over var utstyrt med teknologi som gjorde at de fremsto som mer miljøvennlige under tester enn hva de i realiteten var.

Men nå kan selskapet igjen vise til milliardoverskudd og rekordstor omsetning. Da resultatet for 2016 ble lagt fram fredag, viste det et nettooverskudd på 5,1 milliarder euro. Til sammenligning måtte det notere et underskudd på 1,6 milliarder euro i kjølvannet av avsløringene i 2015.

VW-gruppen, som også står bak bilmerker som Porsche, Audi og Skoda, gjorde det bedre enn hva analytikerne forventet og kunne slå i bordet med en rekordomsetning på 217,3 milliarder euro, nesten 2 prosent mer enn året før.

Toppsjefen Matthias Müller skriver i en uttalelse at VW-gruppen har lagt bak seg sitt beste forretningsår noensinne til tross for de store utfordringene.

Driftsresultatet steg til 7,1 milliarder euro, mot et underskudd på 4,06 milliarder euro in 2015. (©NTB)

