Volkswagen sitter igjen med 288.000 ubrukelige juksebiler i USA

Selskapet har uttalt at de er villige til å kjøpe opp mot 500.000 dieselbiler tilbake fra kundene sine, noe mange kunder i USA har valgt å benytte seg av. Så langt har 288.000 solgt bilene sine til selskapet, skriver Bloomberg.

Volkswagen havnet i store problemer, særlig i USA, da det ble avslørt at bilprodusenten hadde installert programvare i bilene sine for å få dem til å virke mer miljøvennlige enn de i realiteten var.

Selskapet kan ikke selge dem tilbake før jukseprogrammene er fjernet, og bilene oppfyller kravene i regelverket. Men det kan ta lang tid, ettersom det ennå ikke finnes noen løsning for å gjøre dette i flere av modellene.

I mellomtiden har bilprodusenten valgt å lagre bilene sine der det finnes plass til det. Det har ført til at titusenvis av biler står parkert blant annet ved det nedlagte gigantstadionet Silver Dome i Detroit, havnen i Baltimore og en nedlagt flybase i California.

Ifølge Bloomberg blir VW kontaktet av rundt 15.000 hver uke som ønsker å selge bilene sine. Erstatningsavtalen med USA sier at bedriften skal reparere eller kjøpe tilbake minst 85 prosent av alle bilene innen 2019, og for hvert prosentpoeng under dette de havner må de betale 85 millioner dollar i straffeerstatning.

–Erstatningsprogrammet er en viktig del av innsatsen for å rette opp forholdet til våre kunder og gjenoppbygge tilliten vår i USA, sier VWs talsperson Jeannine Ginivan.