Volkswagen trolig spart for milliarder i USA

En dommer i USA har avvist et søksmål mot Volkswagen, noe som kan spare den tyske bilprodusenten for milliarder av dollar i utbetalinger.

Avgjørelsen kan avskrekke en rekke amerikanske stater fra å saksøke Volkswagen etter utslippsskandalen som har fulgt bilprodusenten i nesten to år.

Den føderale dommeren Charles Breyer avviste søksmålet fra delstaten Wyoming med henvisning til at den aktuelle forurensningsloven må reguleres sentralt og ikke av de amerikanske delstatene.

Volkswagen har allerede avgjort et klagemål fra amerikanske miljømyndigheter og har til nå punget ut med rundt 210 milliarder kroner i Nord-Amerika. En del av den summen går allerede til delstater der Volkswagen solgte dieselbiler med manipulert programvare som skjulte omfanget av luftforurensning.

Kostnadene for å betale for søksmål fra enkelte stater vil være enorme. Wyoming alene ba om 37.500 dollar for hver dag hver bil med ulovlige utslippsnivåer kjørte på veiene. Med rundt 2.000 biler i staten ville dette ha kostet Volkswagen 44,9 millioner dollar per dag, og bilene der er snakk om var aktive i flere år.

I september 2015 innrømmet bilprodusenten at den i årevis hadde brukt programvare for å jukse med utslippsnivåene av diesel.

I USA dreide det seg om 600.000 dieselbiler og rundt 11 millioner kjøretøy på verdensbasis.