Vollvik: - Jeg tapte åtte millioner på brev som ble rotet bort

Ludo-gründer Idar Vollvik forteller at han har tapt åtte millioner kroner på atstyrelederen i selskapet rotet bort selskapets konkursbegjæring.

Det skriver Dagbladet på fredag.

- Ikke sint

Vollvik sier at han ikke er bitter eller sint på styreleder Svein Johnsen, som skal ha rotet bort konkursbegjæringen etter at den ble lagt i styrelederens postkasse av namsmannen.

- Svein har stått sammen med meg i alle år, i tynt og tykt. Han har vært en fantastisk sidemann. Jeg er ikke bitter. Min kone Anita og jeg taper åtte millioner kroner som vi hadde lånt ut til Ludo AS, men det nytter ikke å gråte over spilt melk, sier Vollvik til avisen.

Johnsen selv sier at begjæringen kan ha havnet i søpla.

- Jeg har selv ikke sett konkursbegjæringen, som kun ble sendt til meg. Da dette brevet skal ha blitt lagt i min postkasse var jeg på reise. Da jeg kom hjem var det mye reklame i postkassen, og jeg kan ha kastet brevet sammen med reklamen. Det er sterkt beklagelig, sier han til Dagbladet.

Røde tall

Det var i forrige uke at Ludo ble begjært konkurs, etter at et skattekrav på i overkant av 300.000 kroner veltet selskapet.

Vollvik har ikke opplevd den samme suksessen med Ludo Store, som blant annet selger klær og hud- og hårprodukter, som han gjorde med mobilselskapet Chess.

Selskapet skulle gjenreise Vollviks forretningsvirksomhet til nye høyder, men har tapt penger siden starten av 2010.

Ludo hadde et underskudd på nesten 13,6 millioner kroner i 2013 og 7,4 millioner i 2014. Regnskapet for 2015 er ennå ikke levert.

Kjøpte tilbake eierskapet

Torsdag denne uken ble det imidlertid kjent at Vollvik igjen hadde sikret seg kontroll over Ludo, etter å ha kommet med et bud på 4.350.000 kroner for selskapets bo.

- I dette budet blir også de ansatte tilbud jobb, sa Asbjørn Neverdal, som har fått i oppgave å selge boet, til Nettavisen da.