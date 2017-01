ANNONSE

En høytstående sjef i Volkswagen i USA har i kjølvannet av dieselskandalen blitt pågrepet av FBI, mistenkt for bedrageri, ifølge The New York Times.

Oliver Schmidt, som ledet den tyske bilprodusentens kontor for regelhåndhevelse i USA fra 2014 til mars 2015, ble ifølge den amerikanske avisa pågrepet lørdag. Han er ventet å møte i retten i Detroit mandag.

VW erkjente høsten 2015 at det var installert programvare for å omgå utslippstester på så mange som 11 millioner dieselbiler verden over.

Ifølge New York Times er Schmidt mistenkt for å spille en nøkkelrolle i bilprodusentens innsats for å skjule utslippsjukset fra amerikanske myndigheter. (©NTB)