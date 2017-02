ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Wall Street gikk inn i helgen med nye rekorder, og kommer ut av den på samme måte. Mandag steg de tre største hovedindeksene på børsen i New York enda en gang.

Daglig leder Adam Sarhan i 50 Park Investments forklarer ifølge Market Watch børsens rekordhøyder på følgende vis:

- Dette er på grunn av samløpet mellom noen få faktorer, som at fortjeneste-resesjonen er over, at vi har et sterkt bull-marked og håpet om fremtidig velstand under pro-vekst-politikken til den nye administrasjonen.

I skrivende stund ligger Dow Jones på 20.412,98 poeng, mens Standard & Poor 500 er på 2328,18 og Nasdaq på 5764,69 poeng. Dette er rekordhøyt for alle tre.

Mens Nasdaq og S&P har steget med 0,53 prosent mandag, har Dow Jones gått opp 0,71 prosent.

- Dagens framgang kommer av økning i banksektoren, som er resultatet av muligheten for høyere rentesatser, som vil føre til at bankene blir mer lønnsomme, sier sjefsstrateg Kent Engelke hos Capitol Securities Management Inc.

Goldman Sachs har gått opp 1,54 prosent i kurs mandag, mens JP Morgan Chase er opp 1,37 prosent.