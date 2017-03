Wall Street-prinsen tapte 34 milliarder

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): William A. Ackman var ifølge The NewYork Times for bare to år siden anerkjent som en mesterlig investor som håvet inn milliarder av kroner i honorarer for både sitt eget firma og seg selv.

Han ble dollarmilliardær før han fylte 50 år og var ikke redd for å vise det fram.

Tidenes dyreste

Ackman brukte for eksempel 570 millioner kroner på å kjøpe toppleiligheten i One57, et av de nyeste byggene på Manhattan. Leiligheten er på 1254 kvadratmeter og har en eksepsjonell utsikt over Central Park.

Dette var den dyreste leiligheten noensinne solgt på Manhattan, men Ackman hadde ikke engang planer om å bo der. Han ville kun bruke leiligheten til å arrangere fester og senere selge den med fortjeneste.

«Hvis Mr. Ackman var en aksje, ville nok dette ha vært toppen hans», skriver The New York Times.

ONE57 er det slanke bygget som rager høyest på dette bildet. Det ligger ved foten av Central Park på Manhattan i New York.

UTSIKT fra One57 i New York

Nå skriver vi mars 2017 og William Ackman er involvert i en dyr skilsmisse og et potensielt enda dyrere søksmål. Og i slutten av forrige uke solgte han og investorene i hedgefondet Pershing Square Capital Management seg ut av Valeant Pharmaceuticals International med et tap på 34 milliarder kroner.

The New York Times omtaler dette som «et tap for rekordbøkene».

Saksøkt

Valeant var en stor del av Pershing Squares totale investeringer. Ackman uttalte i mai 2015 at Valeant-strategien deres gjorde Pershing Square til «en Berkshire i en veldig tidlig fase», med referanse til Warren Buffets fond Berkshire Hathaway, verdens største konglomerat. Forbes Magazine omtalte også Ackman som en «Baby Buffett».

Buffett-sammenligningene vil neppe dukke opp igjen på en stund. Ackman og hans investorer så Valeant-kursen falle fra 262 dollar til 11 før Pershing Square solgte sine rundt 27 millioner aksjer.

Selv om Ackman nå har solgt seg ut, blir han ikke kvitt Valeant ennå. Både han selv og hedgefondet hans er involvert i et class action-søksmål i en føderal domstol i California, hvor Pershing Square anklages for å ha brutt aksjelover i 2014, i forbindelse med et forsøk på å kjøpe opp Allergan. Valeant og en tidligere administrerende direktør der, J. Michael Pearson, er også anklaget i denne saken.

De risikerer å bli dømt til å betale erstatninger på opptil 17 milliarder kroner.

I FRITT FALL: William Ackman spaserer inne på børsen i New York.

Skydd av andre

I et hedgefond som Pershing Square er det den som styrer det, i dette tilfellet William Ackman, som tar beslutningene på vegne av dem som investerer i hedgefondet. Investorene i Pershing Square har i praksis investert i William Ackman. Dette er ikke lenger en investering som frister. Acmans manglende evne til å innse tapet med Valeant tidligere, skremmer folk.

D. Ellen Schuman styrer Edgehill Endowment Partners, som har ansvaret for 5,5 milliarder kroner, og forteller til The New York Times at hun unngår å investere i Pershing Square.

- Hvorfor? På grunn av William Ackman, sier hun rett ut.

Pershing Square plusset 40 prosent i 2014, men mye av dette er ifølge The New York Times tilknyttet Allergan-handelen som har ført til søksmål. Ackmans fond tapte 20,5 prosent i 2015 og 13,5 prosent i fjor.

- Valeant er et unntak i en ellers enesteående merittliste over nesten 14 år, insisterer Pershing Square i en e-post til The New York Times.