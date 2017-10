Wall Street-rekorder for andre dag på rad

Børsindeksene steg til nye høyder.

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones klatret 84 poeng eller 0,37 prosent, mens Nasdaq steg 15 poeng eller 0,23 prosent og Standard & Poor 500 plusset 5,46 poeng eller 0,22 prosent.

Tirsdagen ble altså enda en jubeldag på Wall Street.

Alle tre indeksene endte dagen med ny toppnotering, for andre dag på rad. Standard & Poor 500 har nå klatret seks strake sesjoner, melder Market Watch.

Dow Jones ligger nå på 22.641,67 poeng, mens Nasdaq er på 6531,71 poeng og S&P 500 på 2534,58 poeng.

Markedet drives framover av sterke økonomiske data, påpeker Market Watch, samt håp om skattekutt. Samtidig er det bekymringer over at framgangen kan ha vært for stor og kommet for raskt – med tanke på at S%P er opp 13,2 prosent i år, Dow nesten 15 prosent og Nasdaq hele 21 prosent.

Mandag meldte Nettavisen at våpenprodusentene gikk kraftig opp på børsen i kjølvannet av den tragiske masseskytingen i Las Vegas.

Oppgangen fortsatte tirsdag.

American Outdoor Brands Corp, som eier våpenprodusenten Smith & Wesson, gikk opp ytterligere 2,41 prosent til 16,12 dollar per aksje. Sturm Ruger & Co. økte 2,15 prosent til 54,65 dollar.

- Dataene har vært ganske sterke de siste dagene og det styrker markedene verden rundt. Verdiene heves, men det kan rettferdiggjøres, sier sjefsstrateg for markeder hos Ameriprise Financial, David Joy, ifølge Market Watch.

