Wells Fargo innrømmer at ansatte ble straffet for å avsløre jukset

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Den amerikanske storbanken Wells Fargo innrømmer for første gang at ansatte ble straffet for å varsle om at det foregikk en omfattende svindel av kundene.

Bill Bado jobbet for Wells Fargo i Pennsylvania og forteller til CNN at han fikk ordre om å åpne falske bankkontoer, som ville gi banken inntekter i form av kundeavgifter, men at han nektet å utføre denne ordren. I stedet varslet han HR-avdelingen. Åtte dager senere fikk han sparken.

Noe tilsvarende opplevde Heather Brock, som jobbet for Wells Fargo i Round Rock i Texas.

- Jeg ble utsatt for grov mobbing og fikk til slutt sparken for noe jeg ikke hadde gjort.

Etter at skandalen ble kjent, har Wells Fargo sparket 5300 ansatte – men ingen ledere – og fått en bot på drøyt 1,5 milliarder kroner av myndighetene.

Administrerende direktør John Stumpf måtte svare for seg i en høring i Kongressen, før banken annonserte at han «pensjonerer seg» og gikk på dagen for tre måneder siden. Ifølge The New York Daily News fikk han med seg en sluttpakke verdt 1,1 milliarder kroner.

BLE RIK: John Stumpf var sjef for Wells Fargo mens dem omfattende svindelen foregikk.

Nå har hans arvtager, Tim Sloan, bekreftet at banken har funnet bevis for at varslere ble straffet med oppsigelse. I en tale som ble sendt til banken 260.000 ansatte, fortalte Sloan at «noen få saker av de hundrevis vi har sett på, virket tvilsomme, og vi følger opp hver enkelt sak».

På spørsmål om dette betyr at man har sett tegn på at ansatte ble straffet, sier en talskvinne for Wells Fargo til CNN:

- Ja, det er sånn jeg vil lese det. Vi har funnet grunn til bekymring og vi kommer til å etterforske disse sakene nøyere.

Sloan hevder at det er snakk om svært få tilfeller.

- Alt over null er likevel for mange, sa Sloan.

Det er uvisst hva banken vil gjøre for å kompensere ansatte som ble straffet for å varsle om jukset.

Aksjekursen til Wells Fargo sank fra 50 til 44 dollar i fjor høst, men er nå oppe over 50 igjen. I skrivende stund ligger den på 54,37 dollar per stykk, etter en nedgang på 1,3 prosent mandag.