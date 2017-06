ANNONSE

Departementet har tidligere fremmet krav på til sammen 84 millioner kroner fra Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology AS (WOACT).

– Bakgrunnen for kravet er at departementet mener at forløperne til WOACT har fått statstilskudd til utdanninger som ikke har vært godkjent, og at staten har lidt tap ved uberettiget tildelt utdanningsstøtte, opplyser departementet i en pressemelding.

Kravene har vært bestridt av skolen, men den har likevel valgt å inngå forlik. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) roser skolen for å være konstruktive i arbeidet med å rydde opp i gamle forhold.

– Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold. Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter. Nå ser vi fremover, sier statsråden.

Siden saken ble rullet opp av Dagens Næringsliv høsten 2015, har skolen skiftet eier og er i dag styrt av Høyskolen Kristiana. Administrerende direktør Solfrid Lind sier forliket vil føre til ro og at man kan legge sakene bak seg. Nå kan arbeidet med å slå de to høyskolene sammen starte.

