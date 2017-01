ANNONSE

- Det er vårt mål å være med å senke prisene. Lave priser har vi levert fra dag én, og det skal vi fortsette med, sier direktør Skuli Mogensen i det islandske flyselskapet WOW til danske BT.

Nå åpner selskapet flyrute fra København til Amerika, med mellomlanding på Island.

Selskapet ble grunnlagt i 2011 og er i sterk vekst. Bare i 2016 åpnet selskapet ni nye ruter til Nord-Amerika. Den siste ruten er fra København. Fra før flyr selskapet fra Arlanda samt en rekke større byer i Europa. For europeere vil selskapet være et billig alternativ for reiser til USA og Canada.

WOW selger flyturer fra Arlanda til Los Angeles for 700 kroner i vinter og vårmånedene. Det er flere hundre kroner billigere enn Norwegians billigste billetter på samme strekning.

- Vår fordel er at vi har vært lavprisselskap fra dag én. Vi har brukt teknologien på ulike måter, selvfølgelig uten å gå på kompromiss med sikkerheten. Vi har helt nye fly som bruker mindre drivstoff og er billigere i drift, sier Mogensen.

Det er foreløpig ingen informasjon om WOWs eventuelle planer for Norge.