XXL øker prisene

Nå skrur de opp prisene og tilpasser seg konkurrentene, men skal fortsatt være billigst.

XXl-sjefen la onsdag frem kvartalstallene til XXL. De var ingen lystig lesing for aksjonærene.

Mild og snøfattig vinter



Primært som følge av en mild og snøfattig vinter, hadde sportskjeden et resultat før skatt på -10 millioner millioner kroner i første kvartal 2017. Det er en nedgang fra 188 millioner kroner i forrige kvartal og 61 millioner kroner i samme kvartal for et år siden.

- Det har vært veldig slitsomt. Det er veldig vanskelig å selge ski og tjukke jakker når det er varmt, sier konsernsjef Fredrik Steenbuch til Nettavisen onsdag morgen.

Utvider til Sveits og Østerrike



Nå vil de tilpasse seg konkurrentene.

– Noen ganger er vi 30 prosent billigere. Hvis du tar Sverige eller Finland, så tror ikke jeg at vi selger mindre varer hvis vi ligger 10–20 prosent under. Det handler om smartere og bedre prising, sier XXL-sjef Fredrik Steenbuch til DN.

XXL etablerer seg i Østerrike i år, og skal etter planen utvide til Sveits og Tyskland.

I Norge kommer det imidlertid kun én ny butikk, og Steenbuch medgir at XXL nå har begynt å stange i taket i hjemlandet.

Vi har ikke så mye mer å gå på i Norge. Vi trenger noen småbutikker, men for hvert sted vi vurderer, må vi spørre oss om dette er et sted som Internett kan ta seg av, sier Steenbuch til Nettavisen.

Trolig fem nye butikker



Han sier at antallet nye XXL-butikker i Norge, dermed blir svært begrenset.

- Skal jeg si et tall, som kommer det sikkert fem butikker til, men dette må vi vurdere fra tilfelle til tilfelle. Samtidig, vi trodde vi bare skulle ha femten butikker da vi startet i Norge, og nå har vi over 30 butikker, sier han.