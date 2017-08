XXL tar Østerrike med storm

Opplever endeløse køer og vanvittig salg på sin første butikk utenfor Norden. Se video over.

- Vi har hatt noen køer som vi ikke har sett noen andre steder i Østerrike. Det er utrolig morsomt. Vi fyller på varer som gale. Siden vi åpnet i dag morges, har vi omsatt for 11.000 norske kroner pr minutt, sier konsernsjef Fredrik Steenbuch i XXL til Nettavisen.

Det betyr at sportskjeden har omsatt for fire millioner kroner på seks timer etter åpning klokken sju.

KØ: Det var stor kø når XXL åpnet i Shopping City Süd i Wien.

Første i storsatsing

Den norske sportsgiganten XXL åpnet tirsdag sin første butikk utenfor Norden på Shopping City Süd-kjøpesenteret i Wien. Det er den første i en storstilt satsing i den tyskspråklige delen av Europa som også inkluderer Sveits og Sør-Tyskland.

KJEMPEKØ: XXL omsatte for fire millioner på seks timer tirsdag.

Fra før av er XXL tilstede i de tre skandinaviske landene og Finland.

- Vi har jobbet hardt med dette i to år. Nå har vi gått belønningen dette er enormt stor. Dette er så bra som vi bare kunne ha håpet på i drømmene våre. Ekstrem nervøsitet har gått over til ekstrem glede, sier Steenbuch.

Han sier at østerrikerne liker XXL-konseptet som innebærer å selge merkevarer til en billig penge.

- Folk sier at det er morsomt at Østerrike har fått en skikkelig sportshandlere som kan selge kvalitet billig. Det er mange glade østerrikere her i dag, sier Steenbuch.

15-20 butikker

XXL ser for seg å åpne 15-20 butikker i løpet av tre-fire år og tror det er mulig å få en markedsandel på 25 prosent i Alpelandet.

Utenlandske sportskjeder har allerede forsøkt seg i Østerrike uten hell. Blant annet har den britiske sportskjeden Sportsdirect mislykkes.

Foreløpig ser det imidlertid langt mer lovende ut for XXL, som selv har slitt med svakere vekst i sine markedet i Norden.

- Akkurat nå klarer jeg ikke å slutte å smile. Hvis vi tar den energi vi har nå over omsetning, så blir det veldig bra fremover, sier han.