- Yara-gjødsel brukes i kokainproduksjon

ANNONSE

Det sier statsviter og fredsforsker Helge Hveem etter TV 2s avsløring om at det delvis statseide selskapet Yara selger gjødsel som brukes av kokainbønder i Colombia.

HVEEM: Helge Hveem er professor ved Universtietet i Oslo. Du kan lese mer om ham her.

TV 2s reporter har tatt seg inn i en av landsbyene i Colombia der kokain selges, og dokumentert at sekker med «Yara» brukes flittig til å dyrke opp kokaplanter som brukes i produksjonen av kokain.

– I den grad våre produkter blir brukt til dyrking av koka, så er det penger vi ikke vil tjene, sier kommunikasjonsdirektør Espen Tuman i Yara International til TV 2.

Han erkjenner at selskapet ikke har undersøkt hvorvidt kokabønder bruker Yara like godt som det TV 2 har gjort.

– Det er riktig at vi som selskap ikke har vært i jungelen og oppsøkt kokaprodusenter for å finne et produkt, sier Tuman. Yara skal nå ha laget strengere retningslinjer for å hindre slikt salg.

Professor Helge Hveem ved UiO mener at eierne må stille spørsmål ved om Yara skal være til stede i land som Colombia, der det er vanskelig å kontrollere om gjødsel blir brukt til ulovlig dyrking.

– Jeg vet ikke om de er naive, men jeg har vanskelig for å tro at selskapsledelsen ikke visste at produksjonen av kokain er stor i Colombia og at de kunne komme til å bidra til den produksjonen ved å levere kunstgjødsel til markedet, sier han til TV 2.

– Jeg mener det er riktig å forlange en åpen politisk debatt om statlige selskaper som opererer i land der det er vanskelig å etterleve sine egne regler. Hvis ikke bør man si «OK, vi gjør alt vi kan for å oppfylle samfunnsansvaret vårt, men vi klarer det ikke fullt ut». Da er man i hvert fall ærlig.