Yara raser på børsen etter svakeste resultat på åtte år

Børsens femte største selskapet, den delvis statseide gjødselgiganten Yara International, er ned hele 6,57 prosent på prosent på børsen.

Dette innebærer at rundt seks milliarder kroner er barbert av markedsverdien til selskapet, som er verdens største produsent av såkalt nitrat-kunstgjødsel.

- Det har vært et krevende kvartal hvor vi testet bunnivået for gjødselprisene. Vi hadde et fall på 2,4 milliarder i gjødselpriser alene, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara til Nettavisen.

Svakeste siden finanskrisen

Tallene kommer etter at Yara legger frem betydelig svakere tall og utbytte enn ventet.

Utbytte var på 10 kroner, mens analytikerne hadde ventet 12 kroner.

Resultatet pr aksje var -1,22 kroner, mot et ventet positivt resultat pr aksje på 1,31 kroner, ifølge estimater innhentet for nyhetsbyrået TDN Finans.

Resultatet er det svakeste for Yara siden fjerde kvartal 2008, midt under finanskrisen.

Tross de svakere tallene, bedyrer Holsether at han er fornøyd med den underliggende driften i selskapet.

- Underliggende gjør vi det vesentlig bedre på produksjon og salg enn samme kvartal i fjor. Vi har hatt en gradvis bedring gjennom året, sier Holsether.

Stadig overkapasitet

Han understreker at også neste år vil være preget av overkapasitet i gjødselmarkedet, noe som er den viktigste driveren for de lavere prisene.

- Det kommer til å være krevende en god stund fremover. Vi må heller konsentrere oss om de interne forholdene, som er det vi kan påvirke, og så får prisene være som de er, sier Holsether.

I den sammenheng la selskapet frem mer detaljer rundt et kostnadsprogram som innebærer at gjødselgiganten skal spare 500 millioner dollar, tilsvarende rundt 4,2 millioner kroner.

- Vi må endre hele måten vi jobber på og måten vi tenker på, sier Holsether, som understreker at det også vil komme oppsigelser som følge av programmet.

- Men vi har ikke tallfestet dette på noen måte. Vi vil uansett gjøre det på kontrollert måte.



Ser muligheter i Kina

Hydro har siden årsslutt gått fordi Yara i markedsverdi på Oslo Børs. Det skyldes forhåpninger om nedstengninger i det kinesiske aluminiumsfabrikker som følge av miljølovgivning.

Kinesisk aluminium produseres nemlig med hjelp av miljøverstingen kull, noe kinesiske myndigheter ønsker å redusere bruken av.

Holsether tror dermed det tenkelig at man vil se en miljøeffekt innen kunstgjødsel, ettersom også dette produseres med kull i Kina.

- Driverne er det samme. Det er et fundamentalt skifte i Kina med tanke på klima, sier han.