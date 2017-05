Øystein Dørum: Slutt med den voldomme oljepengebruken

ANNONSE

- Regjeringen har nå økt oljepengebruken med 20 milliarder i år. Det er seks til sju ganger mer enn hva fremtidige regjeringen kan gjøre i et normalår, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til Nettavisen.

I revidert statsbudsjett, lagt frem torsdag, legger regjeringen legger opp til å bruke 220,9 milliarder oljekroner, noe som tilsvarer 2,9 prosent av fondets verdi.

Vokste med 20 milliarder

Det er en reduksjon på 4,7 milliarder kroner fra det opprinnelige statsbudsjettet for 2017, som ble lagt frem i høst. Samtidig er oljepengebruken fortsatt 20 milliarder høyere enn i 2016.

Slik kan det ikke fortsette, mener Dørum.

- Det vil være viktig å legge seg bakpå i bruken av oljepenger i 2018. 2017 må bli siste året med så kraftige økninger i oljepengebruken, sier sjeføkonomen, som i mange år hadde den tilsvarende stillingen i Norges største meglerhus, DNB Markets.

Dørum mener imidlertid det er begrenset hva regjeringen kunne ha gjort i vårens reviderte budsjett.

- Tegnene til oppgangen i økonomiene kom først utover på høsten i fjor, etter at statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem, og regjeringen har begrenset handlingsrom til å gjøre endringer i revidert statsbudsjett. Men regjeringen må gi mye mindre gass i neste statsbudsjett, sier Dørum.

Han mener en mer normal vekst i oljepengebruken vil være på tre til fire milliarder i året, mot en vekst på 20 milliarder i år.

Finansminister Siv Jensen

Varsler lav vekst

Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, er enig i at den kraftige vekst i oljepengebruken de siste årene ikke kan videreføres.

- Nå er vi er kommet opp på et svært høyt nivå for bruk av oljepenger, så utgangspunktet fremover vil være en mer beskjeden vekst i oljepengebruken, sier han til Nettavisen.

Oljefondet har hatt en kraftig vekst de siste årene, og han mener at man ikke kan vente seg en like sterk oppgang i de kommende årene.

- Det er også viktig at regjeringen glatter ut pengebruken ved store endringer i fondsverdien. Det blir dårligere bruk av pengene dersom man øker eller reduserer pengebruken avhengig av hvordan oljefondet utvikler seg fra år til år, sier Holden.

- Overraskende lite valgflesk

Også sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen venter at økningen i pengebruk vil være mindre i årene som kommer.

- Ja, det vil den, og det er helt greit, fordi åpner for et nytt rentekutt, som igjen gjør at kronekursen holder seg svak, sier Andreassen til Nettavisen.

Han sier ellers at han er imponert over at regjeringen ikke falt for fristelsen å øke pengebruken enda mer.

- Statsbudsjettet var veldig edruelig. Jeg er overrasket over at det er så lite valgflesk. At en regjering som sliter så på meningsmålingene ikke gjør mer, selv om budsjettet er litt mer ekspansivt enn i fjor høst, sier Andreassen.

Usikker LO-økonom

I de oppdaterte anslagene for 2017, venter regjeringen ellers at sysselsettingen er på vei opp og at ledigheten vil falle, selv om de er mindre optimistiske enn for et år siden.

Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO, sier han er usikker på om veksten i sysselsettingen faktisk vil komme.

Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO.

-Jeg håper at regjeringen får rett, men selv blir jeg usikker. Vi har mange strukturelle utfordringer som taler mot det, blant annet at unge faller utenfor. Nå faller sysselsettingen blant eldre også, sier til Nettavisen.

Han mener at regjeringen burde gjort mer for å få opp sysselsettingen.

- Oljepengene burde vært brukt til å stimulere jobbskaping kombinert med en tettere oppfølging av de gruppene som faller utenfor arbeidslivet i stedet for skattekutt, sier Bjørnstad.

Regjeringen varsler i revidert statsbudsjett at de styrker innsats mot arbeidsledighet ved å øke tilbudet av arbeidsmarkedstiltak, styrke oppfølgingen av langtidsledige og utvide ungdomsinnsatsen for arbeidssøkere under 30 år.

-Dette er alle gode tiltak. Vi burde fått mer tidligere, sier Bjørnstad.

- Ikke mer pengebruk

Dørum er på sin side forsiktig optimist med tanke på sysselsettingen.

-Jeg tror det er realistisk å forvente høyere sysselsetting, selv om utviklingen ikke er så sterk som kunne håpe, sier han.

Dørum tror imidlertid ikke økt pengebruk vil være løsningen på lavere sysselsetting.

- Alle skjønner at det ikke er en varig løsning å håndtere sysselsettingsutfordringer ved å øke oljepengebruken. Det eneste som kan sikre velferden og forbruket vårt på sikt er at vi har tilstrekkelig mange lønnsomme jobber i privat sektoren. Når forholdene normaliseres i norsk økonomi, er det ikke sånn at man kan pøse med mer penger, sier Dørum.

