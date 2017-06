Øystein Olsen tror på fortsatt boligprisvekst

ANNONSE

- Det er for tidlig å bekymre seg for at boligmarkedet blir for svakt. Det er ikke lenge siden man bekymret seg for at boligprisveksten var for kraftig, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Nettavisen,

De siste tiden har boligprisvekten avtatt kraftig og i forrige måned kunne fremvise den svakeste boligprisutviklingen på 14 år med et fall på 1,1 prosent.

SSB venter nå tre år med boligprisfall og enkelte økonomer, som Eika Gruppens sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen, spår et kraftig boligsmell.

Ser for seg myk landing

Selv er Olsen om noe mer optimistisk på vegne av boligmarkedet nå enn han var for et år siden, da boligmarkedet, spesielt i Oslo, kokte, og prisveksten på årsbasis var over 20 prosent.

- Med den utviklingen vi ser nå, så venter vi en ganske myk landing. Hadde boligprisveksten fortsatt med samme styrke som i fjor, hadde faren for en hard landing økt, sier Olsen.

Samtidig som sentralbanken la frem rentebeslutningen, la sentralbankjen også frem såkalt Pengepolitisk rapport med blant annet anslag for boligprisene.

Venter ingen boligprisfall

Norges Bank nedjusterer nå den antatte prisveksten for 2017 fra 8,9 til 7,0 prosent. For neste år venter sentralbanken nå også lavere boligprisvekst. Veksten anslås nå til skarve 1,1 prosent, ned fra 2,0 prosent ved forrige anslag i mars.

Til gjengjeld venter sentralbanken nå sterkere boligprisvekst i 2019 og 2020. Vekstanslagene løftes med 1,2 prosent for begge disse to årene. Sentralbanken venter dermed heller ikke et boligprisfall.

Olsen sier at den positive synet på boligprisene skyldes god vekst i Norge.

- Veksten tar seg opp og arbeidsledigheten synker. Vi venter derfor ikke at boligprisemarkedene skal stoppe helt opp. Boliginvesteringene holder seg oppe og selv om boligprisene avtar, så vi tror vi ikke på et boligprisfall, sier Olsen.

