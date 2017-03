Zalando fosser frem

ANNONSE

Netthandelselskapet Zalando la frem tall for 2016 onsdag. Tallene viste en omsetning på 3,6 milliarder euro, en vekst på 23 prosent mot 2015. Justert driftsresultat var 216 millioner euro, noe som gir en margin på 5,9 prosent.

For 2017 venter selskapet å fortsette veksten i samme tempo. Zalando sier at de venter en vekst på 20-25 prosent i inneværende år og en justert ebit-margin på fem til seks prosent.

Les også: Dårlig vinter skaper problemer for XXL

Zalando er størst i det tyskspråklige Europa, bestående av Tyskland, Østerrike og Sveits, men det er samtidig der veksten er svakest med en vekst på 15 prosent i 2016. I resten av Europa, inkludert de nordiske landene, var veksten til sammenlikning 30 prosent.

Kenneth Melchior, områdesjef for den nordiske regioneN i Zalando, sier i en kommentar at det nordiske området er svært viktig for Zalando, og de ser et stort potensial for videre utvikling.

Les også: Derfor er kredittkort den sikreste betalingsmåten

SATSER: Kenneth Melchior, Nordic Director i Zalando.

- For å møte den voksende etterspørselen og styrke kundeopplevelsen, vil vi utvikle våre tjenester i markedene i 2017, sier Melchior i en melding.

Han sier at Zalando blant annet vil åpne et nytt lager i Sverige senere i år og utvide utvalget innen nordisk motedesign.

Les også: Kraftig shoppefall i desember