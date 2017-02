For sin rolle i "La La Land" vant Emma Stone prisen for beste kvinnelige skuespiller. Her avbildet i London lørdag. Foto: Joel Ryan/ (Invision / AP / NTB scanpix)

"La La Land" beste film under Bafta-utdelingen

"La La Land" er kåret til beste film under den britiske Bafta-utdelingen. For sin rolle i filmen vant Emma Stone prisen for beste kvinnelige skuespiller.