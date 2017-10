"Uavhengig» Catalonia våkner opp under Madrids kontroll

Det er dagen derpå i Catalonia. Den spanske regionen våknet opp uten selvstyre og under Madrids kontroll et halvt døgn etter at regionen erklærte seg uavhengig.

Statsminister Mariano Rajoy og hans regjering gikk fredag til det drastiske skrittet å avsette de regionale katalanske lederne, oppløse regionforsamlingen og lyse ut nyvalg 21. desember.

Målet er å få satt en stopper for de katalanske separatistenes ønske om å løsrive seg fra Spania og innføre det Rajoy kaller «normalitet».

Den offisielle maktovertakelsen skjedde lørdag klokka 9.00 idet regjeringen i Madrid publiserte en kunngjøring om at de regionale lederne var avsatt. Det betyr at Rajoy overtar makten til regionens president Carles Puigdemont.

I Madrid er det lørdag ventet store demonstrasjoner i protest mot den katalanske uavhengighetserklæringen.

Den ble vedtatt med 70 av i alt 135 representanter i regionforsamlingen. Ti stemte imot, to stemte blankt, mens resten boikottet avstemningen.

Også internt i Catalonia er uavhengighetserklæringen sterkt omstridt.

I Catalonia har den største separatistbevegelsen ANC oppfordret offentlig ansatte til ikke å lyde ordre fra Madrid og utøve passiv motstand mot maktovertakelsen.

