- Brannen ødela gull og diamanter for 1,2 millioner

Huseieren i Nord-Aurdal krevde erstatning for gull, diamantsykker, persiske tepper og annet på 1,7 millioner etter en brann i 2015, skriver Oppland Arbeiderblad (OA).

Kravet til eieren lød på 1,2 millioner for gull og diamanter alene. Det ble verken funnet spor at gull i huset eller tegn til at det skulle ha fordampet.

Påtalemyndigheten mente brannen var påsatt, men saken ble henlagt ut fra bevisets stilling.

Nå er han dømt for forsikringsbedrageri på 1,5 millioner, samt for å ha svindlet Nav for 365.687 kroner.

Dommeren mente ti måneders ubetinget fengsel var passende straff for dette.

Det er ikke brakt på det rene hvorvidt saken blir anket.