- Clinton er altfor smart til ikke å ha visst noe

Kjæresten til én av de angivelige voldtektsofrene til Hollywood-produsent Harvey Weinstein, raser nå mot Hillary Clinton.

Hollywood-produsenten Harvey Weinstein (65) fikk sparken i filmselskapet han eier sammen med broren Bob Weinstein etter et oppslag i The New York Times i forrige uke, der flere kvinnelige skuespillere anklaget ham for seksuell trakassering og voldtekt gjennom flere tiår.

En rekke kjente skuespillere, blant dem Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie og Rosanna Arquette, samt flere franske skuespillere, har også anklaget Weinstein for seksuell trakassering. Selv avviser han alt.

Flere høytstående demokrater har hatt tette bånd til den overgrepsanklagde produsenten. Tidligere presidentkandidat Hillary Clinton fikk blant annet massiv pengestøtte fra Weinstein under valgkampen i 2016.

Clinton fikk kritikk fra flere hold for å ha ventet i hele fem dager etter New York Times-oppslaget, før hun omtalte anklagene mot Weinstein.

- Sjokkert og rystet

Clinton kom til slutt med en presseuttalelse, hvor hun tok avstand fra den tidligere så mektige Hollywood-produsenten.

- Jeg er sjokkert og rystet over avsløringene om Harvey Weinstein, skrev hun i en uttalelse.

Senere stilte hun opp i et CNN-intervju hvor hun hevdet hardnakket på at hun ikke kjente til overgrepsanklagene mot Weinstein.

- Hillary er ikke dum

Den amerikanske kjendiskokken Anthony Bourdain er sammen med Asia Argento, som er én av kvinnene som anklager Weinstein for voldtekt.

Kjendiskokken, som erkjenner at han tidligere var en Clinton-tilhenger, går nå hardt ut mot den tidligere presidentkandidaten og utenriksministeren.

Bourdain insinuerer at Clinton trolig har kjent til Weinsteins påståtte trakassering i flere år, skriver The Washington Post. Flere amerikanske medier har omtalt Weinsteins overgreps- og trakasseringsanklager som en «åpen hemmelighet», skriver samme avis.

- Vet du hva Hillary IKKE er? Hun er ikke dum, skriver Bourdain på Twitter.

- Weinstein-historiene har versert i årevis, fortsetter han.

- Hillary Clinton var en av de mest intelligente, mest forberedte og mest informerte politikerne noensinne. Så, ja. Jeg hadde håpet på en bedre respons, skriver han.

Skuespiller Asia Argento og kjendiskokk Anthony Bourdain.

- Voldtektsoffer skuffet

Bourdain skriver videre at kjæresten Asia Argento, som har anklaget Weinstein for voldtekt, også er skuffet over Clintons respons på overgrepsanklagene.

- Jeg kan forsikre deg om at de tre ofrene til Weinsteins rovgriske oppførsel over flere tiår, også er skuffet. Jeg sitter ved siden av én, skriver Bourdain i en opphetet diskusjon på Twitter.

Flere tidligere Clinton-rådgivere tok imidlertid til motmæle i Twitter-diskusjonen, og ba Bourdain om å skjerpe seg, ifølge The Washington Free Beacon.

Weinstein holdt senest i 2016 en rekke stjernespekkede innsamlingsarrangementer som dro inn millioner av dollar til Clinton-valgkampen, ifølge Los Angeles Times.

Hollywood-produsenten donerte også et sted mellom 100.00 og 250.000 dollar til Clinton Foundation.

Donerer bort pengene

I et intervju med CNN sier Clinton at det er umulig å gi pengene tilbake til Weinstein, derfor vil hun i stedet gi dem til veldedighet.

- Det andre folk sier, hva mine tidligere kolleger sier, er at de vil gi det til veldedighet, og selvfølgelig vil jeg gjøre det. Jeg gir 10 prosent av inntektene mine hvert år til veldedighet, og dette vil være en del av det, sier Clinton.

Obama-ekteparet har også hatt tette bånd til Weinstein. Obama skal ifølge CNN også ha mottatt penger fra Weinstein. Obamas datter Malia, jobbet som praktikant i Weinstein Company i New York tidligere i år, før hun begynte på Harvard Universitet.

Tidligere i uken kom også Barack Obama og hans kone Michelle med en pressemelding der de skriver at de vemmes over historiene, og at alle menn som fornedrer og undertrykker kvinner, må stilles til ansvar.

- Hillary er hyklersk

Clinton får også kritikk fra Det hvite hus. President Donald Trumps omstridte rådgiver, Kellyanne Conway, anklager Hillary Clinton for å være hyklersk, for måten hun distanserer seg fra Weinstein på, til tross for at ektemannen Bill Clinton selv ble anklaget for «seksuell trakassering på arbeidsplassen».

- Dette er en fortsettelse av hykleriet til Hillary Clinton og andre såkalte feminister som henne, sa Conway til Fox News, ifølge Politico.

- Man snakker om seksuell trakassering på arbeidsplassen, Bill Clinton ga 800.000 dollar i et forlik, sa Conway.

Hun henviste til forliket mellom Bill Clinton og Paula Jones. Sistnevnte anklagde Clinton for seksuell trakassering da han var guvernør i delstaten Arkansas.

Donald Trumps rådgiver Kellyanne Conway.

- Visste om ryktene

Weinstein Company har uttalt at de er sjokkert og at de ikke har kjent til de nye anklagene om seksuelle overgrep og pengene Weinstein skal betalt i bytte mot ofres taushet.

The New York Times skriver imidlertid torsdag om interne dokumenter og intervjuer som viser at selskapet har visst om Weinstein s oppførsel i minst to år.

Til tross for at Weinstein tilsynelatende var beryktet for sin oppførsel mot kvinner, hevder filmmiljøet i Hollywood at avsløringene og anklagene mot ham kommer som et sjokk.

Både i New York og London har politiet nå innledet etterforskning mot Weinstein.

