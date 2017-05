- Den nasjonalistiske revolusjon i Europa er avblåst

ANNONSE

- Det er ingen grunn til å si at det nå er over, det tror jeg ikke, men vi står ikke overfor en nasjonalistisk revolusjon i Europa, sier senioranalytiker Josef Janning ved tenketanken European Council on Foreign Relations i Berlin til Ritzau.

I Frankrike blir Emmanuel Macron president etter å ha seiret over høyrenasjonalisten Marine Le Pen. I desember slo den uavhengige presidentkandidaten Alexander Van der Bellen ut høyrepopulisten Norbert Hofer i Østerrike, og i mars glapp det for Geert Wilders ytre høyre-parti å bli Nederlands største parti, noe meningsmålinger lenge hadde anslått.

Janning mener Europa har vist seg å være vanskeligere å innta for populister enn hva mange trodde etter at Storbritannia i juni i fjor stemte seg ut av EU. En av årsakene til at de høyrenasjonale partier ikke får like stor støtte i øyeblikket, er at flyktning- og migrasjonskrisen ikke er like mye ute av kontroll som tidligere, mener analytikeren.