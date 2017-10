- Dessverre gikk min bestemor bort, bare 12 dager etter fallet

Nå skal Larvik kommune etterforskes av Fylkesmannen i Vestfold.

Fylkesmannen i Vestfold har besluttet å åpne tilsyn mot Larvik kommune etter at en 87 år gamle kvinne ble funnet på gulvet, blødende fra hodet, og i en hjelpeløs tilstand, hjemme i sin egen leilighet.

- Noe feil har skjedd her



Barnebarnet til 87-åringen kan fredag fortelle at bestemoren døde, kun 12 dager etter fallet.

- Dessverre gikk min bestemor bort forrige onsdag. Bare 12 dager etter fallet, sier hun til Nettavisen.

Hun er allikevel glad for at fylkesmannen i Vestfold har åpnet tilsyn i saken.

- Jeg syns det er flott at det blir sjekket opp, for noe feil har skjedd her, sier hun til Nettavisen.

- Hele systemet har sviktet



Da Nettavisen tidligere snakket med datteren til den eldre kvinnen, og hun lå på sykehus etter hendelsen, fortalte hun at det ikke gikk så greit med moren.

- Det går ikke så greit med mamma. Hele systemet hennes har sviktet og hun går mest ut og inn av dyp søvn nå.

Da 87-åringen ble kjørt til sykehuset den formiddagen datteren fant henne, hadde hun brukket lårhalsen. Etter undersøkelser på sykehuset fant de i tillegg kreft i bukspyttkjertelen med spredning til leveren, kunne datteren da fortelle.

- Reagerer kraftig



Nettavisen har tidligere omtalt saken ved flere anledninger og stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bård Andre Hoksrud (Frp) har også engasjert seg i saken.

Stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bård Andre Hoksrud (Frp) har engasjert seg stort i saken og har også besøkt familien til den eldre kvinnen.

- Jeg reagerer kraftig på denne hendelsen. Det er en sterk historie som gir inntrykk, og kommunen bør opptre ydmykt overfor familien og de bør også gjøre alt for å finne ut av hva som har skjedd, slik at det ikke skjer igjen, sa Hoksrud til Nettavisen.

LES OGSÅ: Larvik-saken: - Hadde hjemmesykepleien ringt med en gang, hadde ikke dette skjedd

Barnebarnet delte bildene på Facebook



Det var den eldre kvinnens barnebarn som først delte bildene av bestemoren på sin Facebook-side og kommunen og familien til den eldre kvinnen er uenige om hva som har skjedd før familien fant henne hjelpeløs på gulvet i sin egen leilighet.

I videosaken under får du en rask orientering av saken:

Fredag har Nettavisen fått bekreftet at det åpnes tilsyn i saken og nå skal Fylkesmannen vurdere om kommunen har gjort jobben sin.

- Vi har besluttet å åpne tilsyn i denne saken og formelt vil vi begynne å innhente informasjon og dokumenter fra Larvik kommune i dag fredag eller på mandag, sier fagsjef i Helse og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold, Linda Endrestad til Nettavisen.

Vil vurdere om kommunen har begått lovbrudd



Hun forteller at etter at dokumentasjon er innhentet fra kommunen, vil familien til den eldre kvinnen få komme med sine innspill og kommentarer ut fra den dokumentasjonen de har fått overlevert.

- Så vil vi se på om kommunen har begått lovbrudd i denne saken, sier Endrestad.

Hun tror saksbehandlingstiden vil ta rundt to til tre måneder.

